Velenjčani so se igrali z ognjem

Rokometaši Gorenja so na drugi tekmi izgubili za pet zadetkov, a so kljub temu napredovali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvaki so se prebili med osem najboljših ekip v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Izbranci Zorana Jovičića so temelje za napredovanje v četrtfinale postavili pred tednom dni v Rdeči dvorani, ko so zmagali s sedmimi goli prednosti, lepega kapitala pa na povratni tekmi na krilih izjemno razpoloženega vratarja Aljaža Panjtarja, ki je na današnji tekmi zbral kar 22 obramb, v južnem delu Francije niso zapravili.

Rokometaši iz Šaleške doline so imeli rezultatski nadzor na tekmi, predvsem dobro so se odzvali v kritičnih trenutkih povratne tekme. V prelomnih trenutkih dvoboja so zadržali hladnokrvnost, predvsem v izdihljajih razburljivega dvoboja. V zadnji minuti je Nimes po golu Mohameda Hishama Sanada povedel s 30:24, končni izid pa je devet sekund pred koncem postavil izkušeni David Miklavčič in velenjsko veselje v Franciji se je lahko začelo.

V velenjski ekipi so bili - poleg absolutnega junaka in izjemnega Panjtarja - na današnji tekmi najbolj učinkoviti Domen Tajnik, Ibrahim Haseljić in Žiga Verdinek, vsi so dosegli po šest golov.

Poleg Gorenja so se med osem prebili še poljska Wisla iz Plocka, hrvaške Nexe Našice, francoski Nantes, portugalska Benfica iz Lizbone, danski GOG Gudme, švicarski Kadetten Schaffhausen in nemški Magdeburg.