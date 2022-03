Rokometaši RK Gorenje Velenje so na prvi tekmi osmine finala evropske lige v Rdeči dvorani z 29:22 (15:12) premagali francoski kolektiv Nimes, ki je v izločilne boje napredoval s prvega mesta svoje skupine, medtem ko so bili Velenjčani v svoji četrti. Varovanci Zorana Jovičića so si pred povratno tekmo, ki bo 5. aprila v Franciji, priigrali lepo prednost.

Velenjska zasedba je z odliko opravila svojo prvo nalogo v osmini finala in na kolena položila francoski Nimes. Končna odločitev o napredovanju v četrtfinale bo padla 5. aprila, slovenski prvak pa bo tekmo v Franciji začel s sedmimi goli prednosti.

Izbranci Zorana Jovičića so si z granitno obrambo ter raznovrstno in hitro igro v napadu že v 18. minuti priigrali štiri gole prednosti (11:7). Njihovega naleta ni zaustavila niti francoska minuta odmora, tudi v nadaljevanju so imeli škarje in platno v svojih rokah. V končnici prvega polčasa so naredili nekaj nepotrebnih napak, kljub temu pa so se na veliki odmor podali z lepo prednostjo treh zadetkov (15:12).

Po obojestransko raztrgani igri v začetku drugega polčasa – prvi gol je padel šele v peti minuti nadaljevanja – so na igrišču znova zagospodarili slovenski državni prvaki in povsem razorožili goste iz Nimesa.

Matic Verdinek je v 46. minuti svoje soigralce popeljal v vodstvo z osmimi goli (24:16), francoska klop pa je v kratkem obdobju izkoristila obe minuti odmora. Jovičićevi izbranci v končnici dvoboja niso popustili, z resno in odgovorno predstavo so so priigrali devet golov prednosti (26:17 in 27:18). V končnici so malce popustili, a si priigrali sijajno izhodišče pred povratnim dvobojem v Nimesu.

Zoran Jovičić je po zmagi opozarjal, da je za njimi šele prvi polčas. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jovičić: To je bil šele prvi polčas

V velenjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Domen Tajnik s šestimi goli, enega manj so dosegli Ibrahim Haseljić, Tilen Sokolić in Matic Verdinek. Izkazal se je tudi vratar Aljaž Panjtar, ki je zbral 14 obramb.

Matic Verdinek je k zmagi prispeval pet zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida "Danes smo odigrali šele prvi polčas. Rezultat je ugoden, a še nič ne pomeni, čaka nas še druga tekma. Za nas je bila to neka nova izkušnja, 50 minut smo odigrali na res visoki ravni, na koncu pri njihovi obrambi 4-2 morda malo slabše, a vse skupaj korektno. Ponavljam, to ne pomeni še nič. V Franciji nas čaka težka, trda tekma, na katero se moramo dobro pripraviti," je po zmagi miril Jovičić.

"Danes smo prikazali kolikor toliko dobro igro v obrambi, lahko bi še boljšo. Čestitam fantom za borbenost na igrišču, a kot je rekel že trener, je bil to šele prvi polčas. V Franciji nas čaka težja tekma, treba se bo dobro pripraviti in odigrati še bolje," pa je dodal Verdinek.