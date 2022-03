Velenjčani želijo narediti evropski korak naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaše velenjskega Gorenja le še dan loči do prve tekme osmine finala v evropski ligi. V Rdeči dvorani bodo v torek ob 18.45 gostili tekmece iz Nimesa, povratna tekma bo teden dni kasneje v Franciji.

Lanski državni prvak iz Šaleške doline je v skupinskem delu osvojil četrto mesto. Pred njim so se uvrstili nemški Magdeburg, švedski Sävehof in hrvaške Nexe Našice, za njim pa španska La Rioja in francoski Pauc.

Velenjsko zasedbo v osmini finala čaka kakovostna zasedba iz Nimesa, ki je v skupini D osvojila prvo mesto, potem ko je na desetih tekmah dosegla pet zmag, dvakrat igrala nedoločeno in doživela tri poraze.

"Uvrstitev v izločilne tekme evropske lige je za nas velika nagrada. Na tekmi z Nimesom se temeljito pripravljamo, na obeh želimo pokazati svoj maksimum. Od prve minute bomo igrali na zmago," pred torkovo mednarodno preizkušnjo v Velenju pravi trener Zoran Jovičić.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Želimo doseči rezultat, ki nam bo dal samozavest za drugo tekmo osmine finala"

"Nimes je v skupinskem delu prikazal odlične predstave, a naš cilj je vedno zmaga. Želimo doseči rezultat, ki nam bo dal samozavest za drugo tekmo osmine finala. V evropski ligi želimo narediti korak naprej. Vse naše privržence vabim, da napolnijo Rdečo dvorano in nam dajo veter v hrbet pri uresničitvi našega cilja," je dodal Ibrahim Haseljić.

Drugi pari osmine finala so Kadetten Schaffhausen - Sävehof, Lemgo - Wisla Plock, Nexe Našice - Eurofarm Pelister, Bidasoa Irun - GOG Gudme, Nantes - Füchse Berlin, Sporting Lizbona - Magdeburg in Toulouse - Benfica.