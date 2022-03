Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v sredo bodo postali znani vsi štirje polfinalisti pokala Slovenije. V derbiju četrtfinala se bosta v sredo pomerila Trimo Trebnje in Celje pivovarna Laško. Že danes bo na sporedu obračun Ivančne Gorice in Gorenja iz Velenja.