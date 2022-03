Neusmiljen žreb do Trima in Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so četrtfinalni pari rokometnega Pokala Slovenije za moške. Ples kroglic je na zadnji stopnički pred zaključnim turnirjem prinesel dvoboj trenutno najboljših ekip Lige NLB. Tako se v polfinale ne bo uvrstil Trimo oziroma Celje. Predviden termin tekem je 23. marec.

Branilci slovenskega rokometnega pokalnega naslova, rokometaši Gorenja Velenja se bodo med najboljšo osmerico srečali s Svišem iz Ivančne Gorice, ki v tej sezoni znova nastopa med slovensko elito. Edini klub 1. B lige, ki si je zagotovil nastop v četrtfinalu je novomeška Krka. Ta se bo pomerila z Dobovo.

V Ljubljani bo na sporedu obračun istoimenskega kluba in škofjeloškega Urbanscapea, veliki derbi pa prinaša zadnji četrtfinalni par med trebanjskim Trimom in Celjem Pivovarno Laško, trenutno prvo- in drugouvrščeno zasedbo Lige NLB. ''Finale pred finalom'' bo na Dolenjskem odigran 23. marca.