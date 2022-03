Velenjčani z zmago in francosko pomočjo do napredovanja

Rokometaši velenjskega Gorenja so se v evropski ligi prebili v izločilne boje. Slovenski prvaki so na današnji tekmi v gosteh premagali švedski Sävehof z 28:27 (11:14), napredovanje med najboljših 16 ekip v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini pa so si zagotovili po zmagi francoskega Pauca nad špansko La Riojo s 37:31 (19:16).

Velenjska ekipa je osvojila četrto mesto v skupini C. Na desetih tekmah je dosegla štiri zmage, neodločen izid in doživela pet porazov, poleg nje so si napredovanje izborili še nemški Magdeburg, Sävehof in hrvaške Nexe Našice.

Izbranci velenjskega trenerja Zorana Jovičića so medlo začeli izjemno pomemben obračun na Švedskem. Že v osmi minuti so zaostali z 2:6, do konca polčasa pa je njihov primanjkljaj vseskozi znašal od enega do največ treh golov.

Sijajen začetek drugega polčasa

Po neprepričljivi predstavi v prvi polovici tekme so slovenski prvaki v začetku drugega polčasa zaigrali sijajno in povsem zasenčili papirnate favorite današnjega medsebojnega obračuna.

Domen Tajnik je dosegel pet golov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med 35. in 40. minuto so naredili delni izid 6:1 in povedli z 18:16. Po švedskem delnem izidu 3:0 je Jovičić zahteval minuto odmora, a njegovi izbranci nikakor niso povezali svoje igre. V 49. minuti so jim gostitelji ušli za tri gole (20:23), po zaostanku štirih (20:24) pa je Jovičić zahteval še svojo drugo minuto odmora.

Po njej so hitro prepolovili zaostanek (23:25 in 24:26), slabih pet minut pred koncem pa po zadetku Branka Predovića povsem zadihali za ovratnik Sävehofu (25:26).

Po strelu na prazna švedska vrata in golu Matica Verdineka s svoje nasprotne polovice so tekmo postavili v začetno izhodišče (26:26), le nekaj trenutkov zatem pa je veteran David Miklavčič svoje soigralce znova popeljal v vodstvo s 27:26.

V izjemno razburljivi končnici so imeli slovenski prvaki slabi dve minuti pred zadnjim zvokom sirene v svojih rokah prvo "zaključno žogo", a so zapravili, potem ko je Kenan Pajt zastreljal sedemmetrovko pri vodstvu s 27:26. Njegovo napako je popravil Domen Tajnik, ki je v zadnji minuti povišal na 28:26 in zapečatil usodo Sävehofa.

V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi v Partilleju najbolj učinkovita Tajnik in Ibrahim Haseljić, oba sta dosegla po pet golov.

Iz skupine A so napredovali poljska Wisla Plock, nemški Füchse Berlin, francoski Toulouse in španska Bidasoa Irun, iz skupine B danski Gog Gudme, francoski Nantes, portugalska Benfica in nemški Lemgo, iz skupine D pa makedonski Eurofarm Pelister, francoski Nimes, portugalski Sporting Lizbona in švicarski Kadetten Schaffhausen.