Gorenje želi ohraniti upe na napredovanje

Rokometaši Gorenja Velenja bodo danes v osjem gnezdu gostili francosko ekipo Pauc Handball. S trenutno tretjeuvrščeno ekipo francoske lige so se črno-rumeni pomerili novembra lani, ko je Tilen Sokolič z zadetkom s črte sedmih metrov ob izteku igralnega časa svoji ekipi zagotovil točko.

Za varovance Zorana Jovičića bo to zadnja domača tekma skupinskega dela lige Evropa. Trenutno so s petimi točkami na petem mestu lestvice skupine C in se s špansko La Riojo borijo za napredovanje v naslednji krog tekmovanja.

"V goste prihaja še ena zelo dobra ekipa. Glede na stanje na lestvici v Ligi Evropa bi mogoče kdo sklepal drugače, ampak v francoski ligi igrajo zelo dobro in trenutno zasedajo tretje mesto. Za nas je vsak nasprotnik težek in na vse se pripravljamo enako. Zavedamo se, kaj nam tekma prinaša, zato bomo morali od prve minute odigrati zbrano in borbeno," je pred tekmo poudari rokometaš Gorenja, David Miklavčič.