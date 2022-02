Velenjčani v dramatični končnici do zmage

Rokometaši Velenja so v 8. krogu evropske lige vknjižili pomembno zmago, španski Logrono La Rioja so strli z 32:31.

Velenjčani so v izenačeni tekmi prišli do druge zmage v skupini C, odločilni zadetek je dobre pol minute pred koncem prispeval Tilen Sokolič. Gorenje je po osmih krogih pri petih točkah in na petem mestu skupine, ima enako število točk kot današnji tekmec, ki je četrti, a je medsebojno tekmo v Španiji dobil z 31:26. Na vrhu skupine so Magdeburg s 15, Sävehof z 12 in Nexe z 10 točkami. Prvi štirje iz vsake izmed štirih skupin se prebijejo v osmino finala.

V dosedanjem delu je velenjska zasedba v skupinskem delu ob Logronu premagala hrvaške Nexe Našice ter igrala neodločeno proti francoskemu Paucu, proti Magdeburgu je dvakrat izgubila, po enkrat pa še proti švedskemu Sävehofu, Nexeju in in Logronu.

Ekipi sta tekmo odprli zelo učinkovito in osmih minutah vsaka dosegli po šest zadetkov, v deveti minuti pa je Kenan Pajt poskrbel za prvo velenjsko vodstvo na tekmi, ki ga je malce zatem rahlo oplemenitil še Domen Tajnik.

Domen Tajnik je k zmagi prispeval osem golov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Toda domačim tega naleta ni uspelo nadgraditi, Špancem so namreč dovolili priključek in novo vodstvo, slednji so v 21. minuti prvič pobegnili za tri gole (13:10). Toda gostitelji so našli odgovor in unovčili igro z igralcem več za novo izenačenje (14:14), David Miklavčič je nato Velenjčane popeljal znova v vodstvo, Ibrahim Haseljić pa je dodal gol za 16:14.

Drugi polčas so Velenjčani odprli z zaporednima goloma Matica Verdinka in Haseljića za vodstvo z 18:15, toda tako kot v prvem polčasu je znova hitro prišlo do preobrata. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, ki se je nadaljevalo vse do konca. Tilen Sokolič je 34 sekund pred koncem zadel s sedmih metrov za 32:31, nakar so gosti vzeli minuto odmora. Ta pa ni pomagala, tako da so se domači veselili pomembne zmage.

Sokolič in Tajnik sta bila s po osmimi goli najboljša strelca tekme.