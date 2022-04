Najboljši strelec in Velenjčani so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja

Kenan Pajt je rokometno pot začel pri Gorenju Velenju, kjer se je uspešno predstavil v mlajših selekcijah. Prvič je za člansko ekipo črno-rumenih nastopil v sezoni 2017/18, nato pa se kalil pri sosedih iz Koroške. V matični klub se je vrnil v začetku sezone 2020/2021, v kateri je z ekipo Gorenja Velenja osvojil svoj prvi naslov državnih prvakov. V letošnji sezoni je za črno-rumene v ligi NLB dosegel 108 zadetkov, v evropski ligi pa 24.

"Zelo sem zadovoljen, da smo se z upravo kluba dogovorili o nadaljnjem sodelovanju. To je moj domači klub, kjer sem naredil svoje prve rokometne korake ter dosegel svoje največje rokometne uspehe. Želja po podaljšanju pogodbe je bila močna in obojestranska, zato smo se kaj hitro dogovorili. Menim, da mi okolje, v katerem trenutno delujem, zelo odgovarja, saj mi klub nudi pogoje za maksimalni razvoj rokometnih veščin. Verjamem, da bo tako tudi vnaprej ter da se bomo skupaj veselili še mnogih uspehov in lovorik," je ob podaljšanju sodelovanja do konca sezone 2023/24 dejal Pajt.