Celjani v Škofji Loki, Trebanjci v Ormožu

V petek se bo z dvobojema v Škofji Loki in Ormožu začel 20. krog lige NLB. Ostalih pet tekem bo na sporedu v soboto. Rokometaši Urbanscapa Loke bodo na domačem parketu gostili še neporažene Celjane, ki so bili na prvem medsebojnem obračunu teh dveh ekip boljši za osem golov (32:24). Škofjeločani jih bodo skušali presenetiti na petkovem dvoboju, ki se bo začel ob 18.00. Pol ure kasneje (18.30) se bodo v boj za novi dve točki podali še Ormožani in Trebanjci.