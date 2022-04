Slovenski "palček" v evropskem blišču: "Presenetili smo celotno javnost"

Aktualni slovenski prvaki Gorenja iz Velenja so v tej sezoni edini slovenski predstavnik v evropskih tekmovanjih, kjer pa so pokazali, da kljub mladosti lahko premagajo praktično vsakogar. Po zmagi v osmini finala lige Evropa nad favoriziranim francoskim Nimesom so se črno-rumeni uvrstili med najboljših osem ekip drugega najelitnejšega rokometnega klubskega tekmovanja.

"V osmini finala smo odigrali odlično prvo tekmo doma. Presenetili smo favorita, na drugi tekmi pa smo v nekih mejah držali rezultat. Za takšno smo bili dobro psihološko pripravljeni, vedeli smo, da bodo prišli težki trenutki. Takrat smo se odzvali korektno, seveda so se nam dogajale neke napake, a smo zdržali in odbili vse napade tekmecev," se je proti izplenu osmine finala ozrl trener Velenjčanov Zoran Jovičić.

Velenjčani se pred četrtfinalom ne predajajo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Že s to uvrstitvijo v četrtfinale smo si priborili izreden rezultat, za nas zelo nepričakovan. S tem smo presenetili celotno rokometno javnost tako v Evropi kot pri nas. S tem smo Sloveniji priigrali tudi pomembne točke za evropski pokal," je zadovoljen Jovičić.

Začenja se peklenski ritem

Njihovi tekmeci bodo danes rokometaši Benfice, ki so se kot drugouvrščeni v skupini B uvrstili najprej v osmino finala, po zmagi nad francoskim Toulousom pa še v četrtino. "Ekipa Benfice je favorit na tej tekmi, ampak mislim, da smo v tej sezoni pokazali, da lahko igramo proti vsaki ekipi. Čaka nas težka tekma, na kateri bodo odločale malenkosti. Naša naloga je, da si pred tekmo v Velenju priigramo čim bolj ugoden rezultat, ki bo ohranil upanje na preboj na zaključni turnir," je pred tekmo na Portugalskem dejal rokometaš Domen Tajnik.

"Ekipa Benfice je favorit na tej tekmi, ampak mislim, da smo mi v tej sezoni pokazali, da lahko igramo proti vsaki ekipi," pravi Tajnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velenjčane v zaključku sezone čaka peklenski ritem tekem. V tem delu sezone bodo namreč odigrane odločilne tekme v vseh treh tekmovanjih, v katerih letos tekmujejo ose. "Zdaj nas čaka naporen tempo tekem, saj praktično ne bo prostih dni, kar bo za mojo ekipo, ki ni številčna, velik zalogaj. Moja edina želja vso sezono je ta, da ostanemo zdravi, in če bomo zdravi, bomo dali tudi svoj maksimum. Pozna se, da smo letos edina slovenska ekipa, ki nastopa v Evropi. Že s tem smo poleg državnega prvenstva in pokala dobili vsaj dodatnih 14 tekem, kar se zagotovo pozna tudi na ekipi," je dejal strateg Velenjčanov.

"Res igramo iz tekme v tekmo in ne razmišljamo, kaj bo jutri." Foto: Grega Valančič/Sportida

A v zasedbi slovenskih prvakov pred četrtfinalom nikakor ne podcenjujejo svojih možnosti. "Dobili smo ogromno evropskih izkušenj, sploh za našo ekipo, ki je zelo mlada, je to zelo pomembno. Mislim, da nobena zasedba v evropski ligi nima tako mladih igralcev, ki bi že opravljali vlogo nosilcev. Je pa to zagotovo po drugi strani tudi dodatna obremenitev za telo in psiho. Res igramo iz tekme v tekmo in ne razmišljamo, kaj bo jutri. V vsako tekmo gremo brez preračunavanja in poskušamo izvleči, kolikor se le da, in tudi tokrat bo tako," je bil še jasen Jovičić.

Ekipa, ki bo po dveh tekmah imela boljši rezultat, bo udeleženka zaključnega turnirja lige Evropa, ki bo na sporedu 28. in 29. maja. Preostali četrtfinalni pari so Kadetten Schaffhausen - Wisla Plock, Nantes - Magdeburg in Nexe Našice - GOG Gudme.

Preberite še: