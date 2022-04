Rokometaši Gorenja so v generalki za torkovo prvo četrtfinalno tekmo v evropski ligi proti portugalski Benfici v slovenski prestolnici dosegli 16. zmago v ligi NLB. Grosist Slovan so premagali s 30:24 (12:9). Vodilni rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so premagali Slovenj Gradec 2011 z visokim izidom 39:31.

Celjski rokometaši še naprej meljejo svoje tekmece na domačem prizorišču. Pred bržkone odločilno tekmo v prihodnjem krogu proti drugouvrščenim Trebanjcem v gosteh so v svojem hramu na kolena položili tekmece iz Slovenj Gradca.

Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so po zaspanem uvodu (2:4) v 10. minuti prvič povedli s 5:4. V nadaljevanju so Korošce zasenčili v vseh prvinah igre in po golu Tima Cokana v 28. minuti vodili z 20:10, na veliki odmor pa se podali z devetimi zadetki prednosti (22:13).

V drugem polčasu so gostitelji malce zmanjšali svoje obrate, Korošci, ki na tekmi niso imeli nobene izključitve, pa jih niso resno ogrozili. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Radojica Čepić z osmimi in Tim Cokan s sedmimi goli, v gostujoči pa je Miha Kotar dosegel sedem zadetkov.

Gorenje do zmage na generalki pred pomembno evropsko tekmo

Velenjčani so z zmago zadržali tretje mesto na lestvici, saj so drugouvrščeni Trebanjci v tem krogu osvojili obe točki v Ribnici. Bilo je 32:30 (18:11). Rokometaši Kopra pa so premagali Sviš Ivančno Gorico s 30:29 (13:12).

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so postopoma lomili odpor Ljubljančanov. V končnici prvega polčasa so si priigrali prednost štirih golov (11:7 in 12:8), v začetku drugega po močno povečali frekvenco svojih obratov in v 35. minuti povedli z 18:11. V nadaljevanju niso popustili, sredi polčasa so povedli s 23:13 in jasno je bilo, da bo zmaga odšla v Šaleško dolino.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Kenan Pajt z osmimi in Matic Verdenik s petimi goli, v ljubljanski pa Žiga Stopar in Patrik Martinović. Oba sta dosegla po pet zadetkov.