Celjani zanesljivo slavili v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so v Ljubljani prišli do visoke zmage.

Celjani so v Ljubljani prišli do visoke zmage. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rokometaši vodilnega Celja so v 21. krogu lige NLB z 41:29 premagali Ljubljano, Sviš je bil z 28:22 boljši od zadnjega Šmartna, Dobova pa je namučilaKoper, ki je slavil z 28:26. Že v petek so se Trebanci, ki so v prejšnjem krogu doživeli poraz, s 35:23 znesli nad Slovanom, Maribor Branik pa je doma z 29:34 izgubil proti Urbanscape Loki.