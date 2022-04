Ose se krepijo, v svoje gnezdo privabile najboljšega Ormožana

V vrstah RK Gorenje Velenje že pripravljajo ekipo, ki bo črno-rumene barve branila v naslednji sezoni. Zvestobo osam so v teh dneh, poleg trenerja Zorana Jovičića, obljubili še Emir Taletović, Kenan Pajt, Matic Verdinek in Tilen Sokolič. Po sezoni pa se od Velenja poslavlja Aljaž Panjtar. Prva okrepitev pa bo Martin Hebar.

Martin Hebar je otrok ormoškega kluba in trenutno s 86 zadetki njihov najboljši strelec v Ligi NLB. 22- letni rokometaš je svojo rokometno pot začel pri šestih letih in vsa ta leta bil zvest svojemu domačemu klubu. Levoroki Hebar je z RK Gorenje Velenje podpisal dvoletno pogodbo in tako ostaja osa vsaj do konca sezone 2023/2024.

"Martin bo na poziciji desnega zunanjega nadomestil aktualnega kapetana Davida Miklavčiča, ki bo s 1. julijem zaključil svojo igralsko kariero," pišejo Velenjčani.

"Zelo sem vesel, da sem podpisal pogodbo z RK Gorenje Velenje. Upam, da me bodo igralci dobro sprejeli in se bom v ekipo dobro vklopil. Zavedam se, da je Gorenje klub s tradicijo. Moja želja je, da s svojim doprinosom pomagam ekipi uresničiti zastavljene cilje," pa je za spletno stran novega kluba povedal Martin Hebar.

