Novo podaljšanje v osjem gnezdu

Poleg Sokoliča so zvestobo velenjskemu Gorenju v minulem obdobju obljubili tudi trener Zoran Jovičić ter igralci Emir Taletović, Kenan Pajt in Matic Verdinek, po tej sezoni pa se od Velenja poslavlja Aljaž Panjtar.

Sokolič se je v minuli sezoni veselil naslova državnih prvakov. Do zdaj je v črno-rumenem dresu zbral 64 nastopov in dosegel 268 golov. V tej sezoni je eden izmed ključnih členov za napredovanje os v četrtfinale evropske lige.

"Zelo sem zadovoljen, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Rad bi se zahvalil za izkazano zaupanje, tako s strani vodstva kluba kot tudi trenerskega štaba. Veselim se, da bomo tudi v naslednjih dveh sezonah še naprej dobro delali, trenirali in dosegali zadane cilje. Tukaj se počutim odlično in verjamem, da bomo s soigralci uspešno zaključili sezono in to nadaljevali v naslednjih," je dejal Sokolič.