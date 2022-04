Velenjčani podaljšali s pomembnim členom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matic Verdinek ostaja med osami do konca sezone 2023/24. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velenjčani so v svojih vrstah obdržali enega izmed najpomembnejših členov ekipe, Matic Verdinek bo v Šaleški dolini ostal vsaj do konca sezone 2023/2024.

Matic Verdinek je z rokometnim klubom Gorenje Velenje nadgradil veljavno sodelovanje in tako ostaja član ekipe vsaj do konca sezone 2023/2024, so sporočili iz kluba. Sedemindvajsetletni rokometaš je med ose prestopil pred začetkom sezone 2017/18. V Mariboru je igral od leta 2013, prej pa je bil član celjskega kluba, v katerem je že kot kadet okusil tudi igranje v članski ekipi.

V sezoni 2018/2019 je z Velenjčani osvojil naslov pokalnih prvakov in ob koncu sezone prejel priznanje Rokometne zveze Slovenije za najbolj koristnega igralca ter najboljšega strelca, dve leti pozneje pa je z Velenjem slavil še svoj prvi naslov državnih prvakov.

Verdinek je v zdajšnji ekipi najboljši strelec Gorenja Velenja in četrti najboljši strelec v zgodovini kluba, v črno-rumenem dresu je dosegel že 796 zadetkov. V tej sezoni je v Ligi NLB vknjižil 83, v Ligi Evropa pa 28 zadetkov.



"Vesel sem, da ostajam v črno-rumenem dresu še vsaj dve leti. V klubu se počutim odlično, dobro delamo, kar se kaže tudi na naših rezultatih. Upam, da bomo tudi v prihodnosti kot ekipa delovali kot do zdaj," je v klubski mikrofon dejal 27-letnik.