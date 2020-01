Bo Špancem uspelo, kar ni še nikomur?

Švedska prestolnica bo v današnjih popoldanskih urah prizorišče še zadnjega dejanja letošnjega evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Za zlato kolajno se bodo pomerili hrvaški in španski rokometaši, tekma pa se bo v Tele2 Areni začela ob 16.30.

Na letošnjem zaključnem turnirju stare celine so globoke sledi pustili tudi slovenski rokometaši in dosegli drugi najboljši dosežek po domačem turnirju leta 2004, ko so osvojili srebrno kolajno, ter se prebili na aprilski kvalifikacijski turnir za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu.

V skupinskem delu v Göteborgu so premagali Poljsko, Švedsko in Švico, v drugem delu tekmovanja v Malmöju Islandijo in Portugalsko, izgubili pa proti Madžarski in Norveški ter se prebili v polfinale. V petek so morali priznati premoč Španiji, na včerajšnji tekmi za bronasto kolajno pa še Norveški.

Španija ima na današnji tekmi priložnost, da postane prva reprezentanca, ki bo ubranila naslov evropskega prvaka. Pred dvema letoma je prvič slavila na Hrvaškem, na dozdajšnjih turnirjih pa je osvojila še štiri srebrne kolajne v Španiji (1996), Italiji (1998), Švici (2006) in na Poljskem (2016) ter dve bronasti kolajni na Hrvaškem (2000) in Danskem (2014).

Hrvaška bo naskakovala svojo šesto kolajno na evropskih prvenstvih. Na Norveškem (2008) in v Avstriji (2010) je osvojila srebrno, na Portugalskem (1994), v Srbiji (2012) in na Poljskem (2016) pa bronasto kolajno.

Finale:

Končni vrstni red:



1.

2.

3. Norveška

4. Slovenija

5. Nemčija

6. Portugalska

7. Švedska

8. Avstrija

9. Madžarska

10. Belorusija

11. Islandija

12. Češka

13. Danska

14. Francija

15. Severna Makedonija

16. Švica

17. Nizozemska

18. Črna gora

19. Ukrajina

20. Srbija

21. Poljska

22. Rusija

23. Bosna in Hercegovina

24. Latvija

