Lepa tolažilna nagrada za Blaža Janca (in Slovenijo)

Po porazih v polfinalu in tekmi za tretje mesto so slovenski rokometaši ostali brez medalje na letošnjem evropskem prvenstvu, a so zato za svoje igre danes prejeli lepo priznanje. Blaž Janc je bil uvrščen v idealno sedmerico prvenstva.

Blaž Janc je najboljše desno krilo letošnjega evropskega prvenstva na Švedskem, v Avstriji in na Norveškem, so sporočili z evropske rokometne zveze. Triindvajsetletni zvezdnik Kielc, ki se po koncu sezone seli v Barcelono, je tako prejel lepo priznanje za prikazano v zadnjih treh tednih. Brežičan je na tem prvenstvu v devetih nastopih zabil 31 golov iz 43 strelov. Najbolj se je izkazal s sedmimi goli pri zmagi nad Portugalsko, blestel pa tudi v polfinalu proti Španiji.

"To je velika nagrada. Res sem vesel in ponosen, da se mi je uspelo prebiti v idealno postavo evropskega prvenstva. To mi zagotovo ne bi uspelo brez naše ekipe. Končno četrto mesto je vrhunska uvrstitev. Prikazali smo dobre igre, v ekipi je vladalo izjemno vzdušje. Precej stvari se je 'poklopilo'. Rad bi se zahvalil ekipi in celotni Sloveniji za podporo, ki smo je bili deležni. Upam, da bom tudi na prihodnjih akcijah kazal tako dobre predstave," je priznanja vesel Janc, ki se je v idealni postavi prvenstva znašel ob Špancu Gonzalu Perezu de Vargasu, še enemu Špancu Jorgeju Maquedi (desni zunanji), Norvežanu Magnusu Joendalu (levo krilo), še enemu Norvežanu Sanderju Sagosenu (levi zunanji), Hrvatu Igorju Karačiću (srednji zunanji) in Madžaru Benceju Banhidiju (krožni napadalec).

Za najkoristnejšega igralca prvenstva je bil izbran Hrvat Domagoj Duvnjak, najboljši obrambni igralec pa je postal Nemec Hendrik Pekeler.

Idealna sedmerica evropskega prvenstva 2020:

Vratar: Gonzalo Perez de Vargas (Španija)

Levi zunanji: Sander Sagosen (Norveška)

Desni zunanji: Jorge Maqueda (Španija)

Levo krilo: Magnus Joendal (Norveška)

Desno krilo: Blaž Janc (Slovenija)

Srednji zunanji: Igor Karačić (Hrvaška)

Krožni napadalec: Bence Banhidi (Madžarska)