Peklenska preizkušnja na slovenski obali #video

Tik pred ciljem, tekom na maratonu, se je Karin spoprijela še z zadnjim izzivom, desetkilometrskim tekom od Kopra do Pirana. Čeprav jo je Marko ves čas bodril in spremljal ne električnem skiroju, se je zadnji klanec izkazal za težko preizkušnjo. Na pomoč ji je priskočil najboljši slovenski ultramaratonec Luka Videtič, ki dobro ve, kako se na dolgih tekaških preizkušnjah spoprijeti z bolečino in jo s primerno motivacijo celo odpraviti. Kakšen psihološki trik ji je razkril, si preberite v nadaljevanju.

Na poti priprav za dosego cilja, da preteče maraton, je Marko ob pomoči številnih strokovnjakov Karin opremil z nasveti, ki ji bodo zagotovo pomagali preteči maraton. Helena Javornik, slovenska rekorderka v maratonu, je Karin pomagala izbrati pravo tekaško opremo, ki sta jo našli v Intersportu. Pravilno tekaško tehniko ji je prikazal najboljši slovenski maratonec Primož Kobe. Varineja Drašler, odlična gorska tekačica in dietetičarka, jo je s svojimi bogatimi izkušnjami naučila, kako prehrana vpliva na športne dosežke. Peter Dakskobler, organizator trail tekov, jo je popeljal skozi čudovita Tolminska korita in na Kozlov rob, kjer jo je pričakal prekrasen razgled na Posočje. Trening moči, ki sta ga predstavila vrhunska veslača, je bil za Karin in Marka pretrd oreh, a je bila Neja Kršinar, vrhunska maratonka, s svojo idejo ob pravem času na pravem mestu.

Pred vami je še zadnja oddaja serije Gremo na tek, ki razkriva skrivnosti psihološke priprave na tekaško preizkušnjo. V tokratno oddajo je Marko povabil najboljšega slovenskega ultramaratonca Luko Videtiča, ki je Karin postregel z uporabnimi nasveti, ki lahko vsem ljubiteljem teka pomagajo pri spopadanju z bolečino in večajo motivacijo za dosego cilja.

Foto: Foto: Ana Kovač Marko Roblek je član tekaškega društva Vitezi dobrega teka, pionir bosonogega teka, soustanovitelj Nočne 10ke, enega najbolj priljubljenih tekaških tekmovanj pri nas, vloger, avtor priljubljene tekaške knjige Zagret za tek in organizator številnih tekaških dogodkov. Po duši je minimalist, ki namesto na stvari stavi na doživetja. Je mož in oče treh nadobudnih otrok, s katerimi že od mladih nog odkriva skrivnosti narave. Najlaže se sprosti v gorah ali s pravo družbo, ko pohaja po Sloveniji.

S svojim znanjem in različnimi strokovnjaki pomaga, da se bo ljubiteljska tekačica Karin razvila v novo zvezdo teka.

Luka Videtič iz Izole je najboljši slovenski ultramaratonec. Je aktualni državni prvak v teku na 100 kilometrov ter državni rekorder v teku na 100 milj in teku na 24 ur. Pretekel je tudi Špartatlon in dosegel 12. mesto. Je redni udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev, ki na leto preteče več kot deset tisoč kilometrov.

Izziv, ki se je izkazal za precej zahtevnega

Marko je Karin tokrat postavil zahteven izziv, desetkilometrski tek od Kopra do Pirana. Po vseh pripravah in številnih nasvetih priznanih slovenskih strokovnjakov in tekačev se je Karin na izziv dobro pripravila. Pred začetkom se je okrepila s proteinsko ploščico iz Lidla, nato pa se dobro ogrela.

Ker je bil cilj teka pri Luki Videtiču doma, se je tekaška preizkušnja končala s tekom v klanec. Prav ob premagovanju najtežjega dela poti je Karin zapustil tudi Marko, zaradi česar je izgubila motivacijo in le stežka pretekla zadnji del, kar je opazil tudi Luka Videtič. Ker tudi sam kot izkušeni ultramaratonec dobro ve, kako težki trenutki lahko nastopijo na daljših tekih, ji je predstavil trike, ki njemu omogočajo lažje premagovanje najtežjih trenutkov.

Kaj narediti, ko gre res za nohte in zmanjka motivacije?

Čeprav na leto preteče več kot deset tisoč kilometrov, tudi Luka doživlja trenutke, ko je med tekem utrujen, demoraliziran, moker zaradi dežja, čuti bolečine in se spopada celo s poškodbami. A s svojimi mislimi se zna spoprijeti zelo učinkovito. Kot sam pravi, je pomembno, da se soočiš s tem, zadevo predihaš in greš naprej. "Bolečina vedno pride, a gre tudi mimo. Daljši ko je tek, večkrat se to zgodi." Kot je še povedal Luka, se navadno to pri tekačih zgodi enkrat na maraton, pri ultramaratonih pa se lahko ti trenutki ponovijo tudi do desetkrat.

Skrivnost uspešnega spoprijemanja z bolečino je v postavljanju bližjih ciljev. Namesto končnega cilja si raje postavljajte več vmesnih, ki so lahko tudi zelo blizu, na primer tek do prve luči, morda ovinka, nato do naslednjega in tako naprej. Bolj oddaljeni cilji namreč lahko človeka demoralizirajo in se zdijo težko dosegljivi, zato je postavljanje lažje dosegljivih ciljev veliko prijetnejše in boljše za motivacijo.

Pomembno je, da presežeš samega sebe

Po Lukovih izkušnjah, in te niso maloštevilne, se pri maratonu in ultramaratonu tekači ne smejo obremenjevati s časom. Pomembna sta sproščen pristop in razumevanje, da mora biti cilj premagati samega sebe, s čimer tekač doseže nekaj, za kar je do zdaj mislil, da ne more doseči.

"Nikoli ne smeš obupati," je Karin svetoval Luka. "Tudi ko bo najtežje, imej v mislih, zakaj to delaš in kaj je tvoj cilj. Ta je, da maraton končaš. Če lahko tečeš, tečeš, če ne moreš, pač hodiš. Pomembno je, da ne obupaš."

Dlje ko tečete, bolje se boste počutili Ali ste vedeli, da se po teku v krvni obtok sproščajo hormoni, endorfini in endokanabinoidi? Rečemo jim kemikalije za dobro počutje, temu občutku evforije pa tekaška vznesenost. Blaži bolečino in vas nagradi za opravljeno delo. Najboljše pri tem pa je, da dlje ko tečete, bolj boste vzneseni. Tekaška vznesenost je razlog, da številni ljudje postanejo zagreti tekači.

Ko zmorete vzpon, vas ta dvojno nagradi

Desetkilometrski tek, ki se je končal s tekom v klanec, je Karin prinesel kar nekaj zadoščenja. Ne le, da je premagala samo sebe in zmogla tako celo pot kot tudi zaključni vzpon, naužila se je lahko tudi čudovitega razgleda na prelepo slovensko obalo in se nadihala svežega morskega zraka.

