Ljubljana bo danes tekaška prestolnica Slovenije. Na teke na 10, 21 in 42 kilometrov je prijavljenih več kot 13 tisoč tekačev in tekačic.

Ljubitelji teka so težko čakali na današnji dan. 27. ljubljanski maraton, ki je največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji, bo nova priložnost za postavljanje osebnih rekordov in druženje s podobno mislečimi. V teku na 42 km bomo dobili novega državnega prvaka, že pred startom pa je jasno, da bomo spremljali rekordno število tujih tekačev. Start tekov na 21 in 42 bo ob 9.00, start 'desetke' ob 9.20. Start na vseh treh razdaljah je letos na ploščadi Ajdovščina, cilj pa tako kot vsa leta na Kongresnem trgu.

27. Volkswagen ljubljanski maraton se je s sobotno generalko, teki najmlajših, začel že včeraj, ko so ljubljanske ulice zavzeli najprej vrtčevski otroci, ti. 'lumpiji', pozneje pa še osnovnošolci in dijaki. Današnji spored bo še bolj zgoščen in številčen.

Na tek na 10 km, ki bo speljan po novi trasi, je prijavljenih 5.731 tekačev in tekačic, na polmaraton (21km) 5.768, na kraljevsko maratonsko razdaljo 42 km pa 2.036 ljubiteljev teka. Skupaj je to 13.535 prijav, kar je 35 odstotkov več kot lani. Tekači bodo v cilju prejeli medalje z motivom Tromostovja, ki bo v čast maratona vse do nedelje zvečer obarvano v zeleno barvo.

Število prijavljenih na nedeljske teke 27. LM: 42 km – 2036 prijav

21 km – 5768 prijav

10 km - 5731 prijav

Foto: Grega Valančič/Sportida

Najbolj pisana startna lista v zgodovini ljubljanskega maratona

Startna lista je zelo pisana, na njej so tekači iz kar 68 držav, kar je največ v zgodovini ljubljanskega maratona. Več kot 4500 tekačev bo iz tujine, največje so skupine tekačev iz Hrvaške in Srbije, sledijo Avstrijci, sporočaj organizatorji.

Državno prvenstvo na 42 km

Tek na 42 km bo štel za državno prvenstvo, glede na imena na startni listi pa se državni naslov nasmiha Neji Kršinar in Roku Puharju. Na startni listi je tudi lanski zmagovalec ljubljanskega maratona Etiopijec Adihana Gebretsadik, ki je slavil s časom 2:06:09, kar je drugi dosežek v zgodovini tega tekmovanja.

Foto: Sportida

Prevzem številk na drugi lokaciji

Poleg spremembe startnega mesta, je spremembo doživel tudi sejem Tečem, kjer tekači lahko prevzamejo startne številke. Nova lokacija je v Stožicah, natančneje v zelenem ringu športne dvorane Stožice, kjer boste lahko pustili avto (parkirišč je dovolj) in se z organiziranim prevozom pripeljali na start v središču mesta. To je najboljša opcija, saj bodo po ljubljanskih ulicah v času maratona številne cestne zapore, ki jih lahko preverite na povezavi Cestne zapore v Ljubljani.

S spremembo lokacije so se organizatorji maratona odzvali na ponovno rast števila tekačev po pandemiji novega koronavirusa. "Veseli me, da število tekačev iz leta v leto raste. To je potrditev, da razumemo, kako pomembno je vlagati energijo v izboljševanje tekaške izkušnje za vse udeležence največjega maratona v regiji. Z naraščanjem števila tekačev se je tako pojavila potreba po selitvi starta na bolj odprt prostor z lažjim dostopom," je o novem pozitivnem trendu pri udeležencih za STA povedala vodja maratona Barbara Železnik.

Vodja ljubljanskega maratona Barbara Železnik. Foto: Ana Kovač

Tekači letos dobrodelna sredstva zbirajo za zavod Zlata pentljica in razveseljiv je podatek, da se je na računu zbralo že več kot 10.000 evrov. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup tekaške proteze za enega izmed članov omenjenega zavoda.

Vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme. Okoli 9. ure, ko se bodo tekači podali s startne črte, naj bi bilo okoli devet stopinj Celzija, okrog poldneva pa naj bi se živo srebro dvignilo na 15, 16 stopinj, pozneje celo do 20 stopinj. "Temperature bodo tako idealne za maraton, upamo pa, da ne bo vetra. Le vlažnost zraka bo kar visoka, 85 odstotna," je po podelitvi startnih številk povedal Gabriel Ambrožič, ki je na najbolj množični tekaški prireditvi v Sloveniji zadolžen za elitne tekače.

