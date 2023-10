Elitni maratonci dobili startne številke, rekorda letos ne pričakujejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S podelitvijo startnih številk elitnim tekačem so v ljubljanski Aleji dan pred glavnimi teki danes napovedali 27. Volkswagen Ljubljanski maraton. V nedeljo se bosta teka na 21 in 42 km, zadnji bo štel tudi za slovensko prvenstvo, začela ob deveti uri. V slovenski prestolnici pa danes tečejo otroci in mladina.