Na nedeljski del Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona (22. oktober) je prijavljenih 13.550 tekačev, s sobotnim delom, namenjenim mlajšim in šolarjem, pa skupno več kot 22.500. Organizatorji napovedujejo, da bo odstotek tujih tekačev pri 34 odstotkih, med njimi so tudi vrhunski povabljeni maratonci. Letošnji časovni cilj pri moških je rezultat okoli dveh ur šestih minut in 30 sekund, pri ženskah pa bodo lovili rezultat okoli dveh ur in 21 minut.

Organizatorji Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona so po zaprtju prijav našteli dobrih 13.500 prijavljenih tekačev na nedeljske teke, kar je za 30 odstotkov višja številka kot lani. Prvič odstotek tujih tekačev dosega 34 odstotkov vseh udeležencev, so še sporočili.

"Hvala tekačem, ker nam zaupajo. Dela se namreč lotevamo z veliko odgovornostjo in predanostjo. Pri tem pa imamo vedno v mislih varnost, užitek ob teku in dobre rezultate, seveda. Letošnji maraton bo spet postregel z nekaj spremembami, ki so nujne, če želimo tako velikemu številu tekačev nuditi vrhunsko izkušnjo. K temu nas zavezuje tudi zlati znak mednarodne atletske zveze. Tako kompleksne prireditve ne bi mogli izpeljati brez podpore mestnih služb, posebej pa smo ponosni, da letos ob progi pri organizaciji navijaških točk sodelujejo tudi četrtne skupnosti. Zahvala gre tudi pokroviteljem, ki se v vedno večjem številu odločajo za podporo množičnemu športu," pravi vodja projekta Barbara Železnik.

Barbara Železnik je s številom prijav zelo zadovoljna. Foto: Ana Kovač

Več kot 22 tisoč prijav na sobotne in nedeljske teke Ob zaprtju prijav je bilo na nedeljske teke prijavljenih 13.550 tekačev. Rekordno veliko, več kot 4.500, jih prihaja iz tujine. Največje so skupine tekačev iz Hrvaške in Srbije, sledijo Avstrijci, tekli naj bi tekači in tekačice iz okoli 70 držav. Na otroške sobotne teke se je prijavilo skoraj devet tisoč tekačev, kar je najvišja številka do zdaj.

Lanski zmagovalec Gebretsadik Abraha Adihana bo tekel tudi letos. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Prihaja lanski zmagovalec, zmagovalec Stockholma ...

Da bi največja tekaška prireditev pri nas obdržala zlati znak, je predpogoj tudi udeležba vrhunskih tekačev. V Ljubljano tako prihajajo lanskoletni zmagovalec Gebretsadik Abraha Adihana (Etiopija), drugouvrščeni z lanskega maratona Henok Tesfay Ghebreab (Eritreja), Ashenafi Moges Weldegiorgis (Etiopija), ki se lahko pohvali s prvim mestom letos v Stockholmu, zmagovalec letošnjega maratona v Dohi Mohcin Outalha (Maroko), debitant Edmond Kipngetich (Kenija), ki ima izvrsten rezultat na pol krajši razdalji (59,25) ...

V ženski konkurenci največ pričakujejo od Valentine Chepkwemoi Mateiko (Kenija), druge letos v Copenhagnu, Gebiyanesh Ayele Gedamu (Etiopija), ki je na zadnjih dveh maratonih v Amsterdamu dosegla četrto in osmo mesto, Sentayehu Lewetegn Hailemichael (Etiopija), ki je v Ljubljani leta 2019 zasedla šesto mesto.

Štart maratona je letos spremenjen, tokrat bo na ploščadi Ajdovščina, cilj ostaja na Kongresnem trgu.

"Letošnji cilj pri moških je rezultat okoli dveh ur šestih minut in 30 sekund. Pri ženskah lovimo rezultat okoli dveh ur in 21 minut," pravi Gabrijel Ambrožič. Foto: Ana Kovač

"Ponosni smo, da ohranjamo zlati znak mednarodne atletske zveze, saj izpolnjujemo zahtevne organizacijske kriterije in zagotavljamo zadostno število kakovostnih tekačev. Letošnji cilj pri moških je rezultat okoli dveh ur šestih minut in 30 sekund. Pri ženskah lovimo rezultat okoli dveh ur in 21 minut. Upamo, da bodo pogoji ustrezni, kakovostnih tekačev in izkušenj pa nam zagotovo ne manjka," je o časovnih ciljih letošnjega maratona dejal Gabrijel Ambrožič, ki je zadolžen za elitni tekaški program.

Rekorda pripadata Etiopijcema Sisay Lemma Kasaye je leta 2018 v Ljubljani tekel 2:04:58, kar je še danes rekord. Foto: Ana Kovač Rekord ljubljanskega maratona iz leta 2018 drži Etiopijec Kasaye Sisay Lemma, ki je ciljni črto prečkal s časom 2:04:58. V ženski konkurenci rekord pripada Etiopijki Siranesh Yirga Dagne, ki je lani tekla 2:21:08.

Kdo bo nastopil od domačih tekačev na dolge proge?

Vabilu organizatorjev se je odzvalo 29 domačih tekačev, ki se bodo udeležili različnih razdalj. Med drugim bodo tekli zmagovalka na deset kilometrov Liza Šajn, zmagovalca na 21 kilometrov Domen Hafner in Anja Fink, pride tudi drugouvrščena Neja Kršinar, ki je letos prijavljena na maraton.

Neja Kršinar Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi na najdaljši razdalji bomo lahko spet spremljali lanskoletna zmagovalca Roka Puharja in Katjo Martinšek. Na maratonu pričakujejo tudi Primoža Kobeta, Marušo Mišmaš Zrimšek, ki bo tekla na 21 kilometrov, Klaro Lukan in številne druge.