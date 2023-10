V nedeljo, 22. oktobra, bo v slovenski prestolnici potekal ljubljanski maraton, največji tekaško-rekreativni dogodek v Sloveniji. Doslej je prijavljenih nekaj več kot 12.600 tekačev, prijave pa so odprte še do 10. oktobra, so sporočili prireditelji. Ti za letošnji dogodek obljubljajo številne novosti, tudi novo startno mesto.

Start letošnjega 27. Volkswagen ljubljanskega maratona bo na ploščadi Ajdovščina, sejem Tečem, na katerem je tudi prevzem štartnih številk, pa bo v Areni Stožice, kar omogoča lažji dostop z avtomobilom neposredno z obvoznice. Po zagotovilih prirediteljev bo na voljo dovolj parkirišč, organiziran pa bo tudi prevoz iz Stožic do starta v središču mesta.

S tem so se organizatorji odzvali na ponovno rast števila tekačev po pandemiji novega koronavirusa. "Veseli me, da število tekačev iz leta v leto raste. To je potrditev, da razumemo, kako pomembno je vlagati energijo v izboljševanje tekaške izkušnje za vse udeležence največjega maratona v regiji. Z naraščanjem števila tekačev se je tako pojavila potreba po selitvi starta na bolj odprt prostor z lažjim dostopom," je o novem pozitivnem trendu pri udeležencih dejala vodja maratona Barbara Železnik.

Vodja Ljubljanskega maratona Barbara Železnik Foto: Vid Ponikvar

Cilj ostaja na Kongresnem trgu

O novem startnem mestu je Železnikova dejala, da bo ta še naprej zagotavljal vključenost srca prestolnice v dogodek. "Pogled na reko tekačev bo zaobjel celoten center mesta. Kajti s startom in ciljem v samem središču mesta se lahko pohvalijo le redki veliki maratoni." Cilj bo tradicionalno na Kongresnem trgu.

Sejem bodo odprli v četrtek, 19. oktobra, tekaški program pa je na sporedu v soboto in nedeljo, v soboto bodo tekli otroci in mladi, v nedeljo pa bodo teki na 10, 21 in 42 km, ter na 21 km tudi za kolesarje na ročni pogon. Tek na maratonski razdalji bo štel tudi za državno prvenstvo.

Spremenjena je tudi trasa za "desetko"

Spremenjena je tudi trasa na 10 km, med novosti pa bo tudi večje število organiziranih navijaških točk ob progi, na katerih bodo prireditelji delili tudi praktične nagrade. Posebej so se organizatorji potrudili za domače tekače, na dogodek so povabili skupino več kot 30 Slovencev in Slovenk, najboljših po rezultatih letošnjih tekov in lanskega maratona.

Trenutno po Sloveniji pod imenom Gremo v Ljubljano potekajo skupinski teki za preskus pripravljenosti na 10 km, prireditelji pa pripravili spletni tekaški center, kjer v sodelovanju s Primožem Kališnikom nudijo nasvete pri načrtovanju tekaških rezultatov, izbiri opreme in zdravstvenih vidikih teka.

Dobrodelna sredstva za Zlato pentljico

Dobrodelna sredstva tekači letos zbirajo za Zavod Zlata pentljica, doslej je na račun prišlo že okrog 10.000 evrov, denar pa bo šel za nakup tekaške proteze za enega izmed članov omenjenega zavoda.