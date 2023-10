Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto in nedeljo bodo v središču in okolici Ljubljane številne zapore.

V soboto in nedeljo bodo v središču in okolici Ljubljane številne zapore. Foto: Klemen Korenjak

Da se danes, na dan, ko je na na sporedu največji slovenski tekaški praznik, Volkswagen 27. Ljubljanski maratoni, v središču in okolici Ljubljane ne boste znašli pred zaporo in da ne bo slabe volje, preverite, katere ceste in ulice bodo zaprte.

Zaradi VW 27. Ljubljanskega maratona bo danes v Ljubljani zaprtih več cest. Z izjemo ožjega središča mesta se bodo ceste zapirale in odpirale postopoma od 8.00. Od 15.00 večine zapor zaradi maratona ne bo več. Prehodi čez progo bodo mogoči na označenih mestih, varnostniki bodo omogočali varen prehod tako pešcem kot voznikom. Počakati bo treba samo na prehod večje množice tekačev, a ne več kot 20 minut.

Organizatorji maratona, na nedeljski del katerega je prijavljeno več kot 13 tisoč tekačev in tekačic iz več kot 60 držav, obveščajo, da bodo danes popolne zapore:

Kongresnega trga: do nedelje do 24. ure,

Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste): do nedelje do 24. ure z izjemo dovoza v GH Šubičeva pod Trgom republike,

Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kong. trg): do nedelje do 22. ure,

Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): do nedelje do 20. ure,

Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom od Šubičeve ulice do Tržaške ceste: v nedeljo od 9.00 do 14.30,

Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste): v nedeljo od 5.00 do 16. ure,

v nedeljo od 5.00 do 16. ure, GH KONGRESNI TRG: v nedeljo od 7.00 do 16. ure,

v nedeljo od 7.00 do 16. ure, PARKIRNA MESTA PO TRASI MARATONA in POLMARATONA: v nedeljo od 8.00 do 15. ure,

v nedeljo od 8.00 do 15. ure, PARKIRNA MESTA na VEGOVI ULICI: do nedelje do 24. ure.

Zapore v nedeljo, 22. oktobra

Foto: Ana Kovač

Za traso rekreativnega teka od 8.00 do 11.00: Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Topniška ulica, Linhartova cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2. rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril-Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva ulica, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Za traso polmaratona od 8.00 do 13.15 : Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Za traso maratona od 8.00 do 15.00 : Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta (1., 2., in 3. rondo), Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril - Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj).

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta (1., 2., in 3. rondo), Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril - Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj). Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto v nedeljo, od 8.45 do 14.00.

Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oziroma avtoceste: BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri, izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo. Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu iz Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V času popolne zapore trase ljubljanskega maratona bo omogočeno prečkanje trase v naslednjih križiščih:



Traso bo moč prečkati na 14. križiščih. Foto: vw-ljubljanskimaraton.si



- Slovenska - Tivolska - Trg OF

- Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica,

- Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica,

- Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica,

- povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente

- Slovenčeva ulica - Bevkova cesta

- Goriška ulica - Litostrojska ulica

- Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame

- Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica

- Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica

- Draga - Šišenska ulica - Pod hribom

- Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II

- Barjanska cesta - Cesta v Mestni Log

- Zaloška cesta - Kajuhova ulica.



Traso boste lahko prečili, ko bo to varno za vse udeležene v prometu in ko vam bo pooblaščena oseba v križišču za to dala dovoljenje.

Obvozi za medkrajevni promet, v nedeljo, od 0.00 do 16.00:

- iz smeri Notranjske in Primorske: severna obvoznica, izvoz Celovška cesta, Celovška in smer AP; iz smeri Štajerske: vzhodna AC, izvoz Rudnik in Dolenjska cesta, Roška, Njegoševa, Masarykova, AP ali severna obvoznica, izvoz Celovška, Celovška in v smeri AP; iz smeri Dolenjske: izvoz Rudnik, Dolenjska cesta, Dolenjska cesta, Roška, Njegoševa, Masarykova, AP,

- preusmeritve avtobusov oziroma obratovanje avtobusov v nedeljo je objavljeno na spletni strani JP LPP, d. o. o., so še zapisali na uradni spletni strani ljubljanskega maratona.

Za tekače so zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami), ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije. Foto: Ana Kovač

Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi

V času Volkswagen Ljubljanskega maratona so organizatorji za tekače zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami) ob predložitvi voucherja, štartne številke ali akreditacije.

V nedeljo od 7. do 9. ure bodo iz parkirišč P+R Stožice, Barje in Dolgi most organizirane krožne vožnje avtobusov: