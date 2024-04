Olga Korbut, nekdanja telovadka iz bivše Sovjetske zveze, je leta 1972 poskrbela za revolucijo v gimnastiki. Po celem svetu je imela ogromno oboževalcev, a tudi nasprotnikov, saj so njen element, t. i. Korbut flip, kmalu po olimpijskih igrah v Münchnu prepovedali in s tem poskrbeli za njeno veliko ogorčenje. Po blesteči karieri in slavi ji po nekaterih zapisih življenje ni prizaneslo.

Vaja, zaradi katere je Olga Korbut postala slavna.

Olga Korbut je bila drugačna. Če so telovadke iz tedanje sovjetske zveze veljale kot za železni sovjetski stroj, je bilo pri njej drugače. Znala je kazati čustva, znala se je veseliti svojih uspehov, se nasmejati in tudi v javnosti jokati. S svojo pojavo je postala zelo priljubljena in poskrbela za pravi razcvet ženske gimnastike. Bila je tako popularna, da jo je v Belo hišo povabil celo takratni predsednik ZDA Richard Nixon. "Rekel mi je, da je moj nastop v Münchnu prispeval več k zmanjšanju političnih napetosti med hladno vojno med ZDA in ZSSR, kot sta storili veleposlaništvi v petih letih," je Olga razkrila v enem izmed intervjujev.

Znala je pokazati čustva, zato je bila še bolj priljubljena. Foto: Guliverimage

Trener je bil do nje neizprosen

Korbutova se je leta 1955 rodila v današnji Belorusiji. Z gimnastiko se je začela ukvarjati pri devetih letih in kmalu dobila mesto v eni izmed elitnih gimnastičnih šol. Kmalu za tem jo je prevzel trener Renald Kniš, ki je imel vizijo v gimnastiki. In te vizije je znala uresničiti prav Olga. Sprva med njima ni bilo prave kemije, a se je pozneje iz tega razvilo uspešno športno sodelovanje. Kniš je bil do Olge neizprosen. Na koncu je bil trud poplačan, ko je na olimpijskih igrah leta 1972 Münchnu na dvovišinski bradlji gledalce in sodnike pustila odprtih ust.

Ko so vsi ostali odprtih ust

Že na svojem prvem nastopu na bradlji je prikazala nekaj, česar do takrat ni naredila nobena telovadka. Na gredi, ki je široka deset centimetrov, je naredila salto nazaj, kar so do takrat telovadke izvajale s pristankom na tleh. Njena poteza je sprva vsem vezla dih, pozneje pa je sledilo val navdušenja. Na tem orodju je osvojila zlato, pozneje še na parterju. Tretjo zlato medaljo je osvojila v ekipnem tekmovanju.

Srebro pa je dobila v dvovišinski bradlji, čeprav je tam prikazala element, ki jo je izstrelil med športne zvezdnice. V prvem poskusu ji nastop na tem orodju ni najbolje uspel. Zdelo se je, da je zapravila možnost za zlato medaljo in tudi pokazala solze žalosti, kar je bilo za telovadke iz vzhodnega bloka precej nenavadno. A navdušenja nad njenimi predstavami še ni bilo konec. Pravzaprav je naslednji dan naredila potezo, ki se je zapisala v zgodovino gimnastike. Olga je na dvovišinski bradlji naredila iztegnjeno salto nazaj in se ujela za drog … (Korbut flip). Ob izvedbi tega elementa so vsi ostali odprtih ust.

Olga Karbut ob izvajanju njenega elementa Foto: Guliverimage

Množica je protestirala, sodniki pa ostali neizprosni

Če je bila množica v dvorani navdušena, so bili sodniki nekoliko manj, saj je za svojo vajo dobila oceno 9,8. Enajst tisoč gledalcev v dvorani se s to oceno ni strinjalo. Bili so prepričani, da bi si morala takrat 17-letna telovadka zaslužiti desetico. Množica je protestirala, žvižgala, tolkla z nogami … Zaradi tega je bilo tekmovanje za nekaj časa prestavljeno, a sodniki svoje ocene niso spremenili. Če so morda s tem Olgo prikrajšali še za eno zlato medaljo, pa niso mogli zmanjšati njenega vpliva na gimnastiko. Postala je ena glavnih zvezdnic olimpijskih iger. Pozneje se je izkazalo, da je bil element Korbut flip prvič in zadnjič izveden na mednarodnem tekmovanju.

Olga Karbut na obisku pri ameriškemu predsedniku Richardu Nixonu Foto: Guliverimage

Enajst mesecev za tem so prepovedali element

Postala je slavna po vsem svetu in na svetovni turneji si je vsak želel košček nje. Med njimi tudi že omenjeni Richard Nixon. Vseeno niso bili vsi takšni privrženci mlade telovadke. Predvsem je šla v nos uradnikom, ki so menili, da je z njo gimnastika postala cirkuška predstava. Zato so enajst mesecev po olimpijskih igrah v Münchnu prepovedali tako imenovani Korbut flip. Odločili so, da je element prenevaren. Korbutova je bila nad potezo uradnikov tako ogorčena, da je zagrozila s končanjem kariere, saj je bila prepričana, da gre pri gimnastikI za izražanje.

Na koncu se vendarle ni upokojila. Štiri leta pozneje je nastopila na olimpijskih igrah v Montrealu, kjer je osvojila zlato medaljo v ekipnem tekmovanju in srebro na gredi. Slava in potovanja so ji po mnenju mnogih škodovala. Prenehala je tudi sodelovati z Renaldom Knišom. Leto po olimpijskih igrah v Montrealu, stara je bila šele 22 let, je končala svojo športno pot in se zapisala v zgodovino tega športa.

Bila je ogorčena, ko so prepovedali izvajanje njenega elementa. Foto: Guliverimage

Sovjetski sistem ji je obljubil, da bo priskrbljena do konca življenja, a po razpadu Sovjetske zveze se je leta 1991 preselila v ZDA, kjer pa ni znala izkoristiti svoje prepoznavnosti. Podala se je v trenerske vode, a še zdaleč ni bila tako uspešna kot tekmovalka. Načrti, da bi imela lastno akademijo, se niso nikoli uresničili. Imela je težave z družinskim odnosi in svojim zdravjem. David Day, lastnik telovadnice Gym Elite, je leta 2002 za ameriške medije razkril, da je prekinil sodelovanje z Olgo Korbut, saj naj bi večkrat pregloboko pogledala v kozarec.

Prav tako so pred leti ameriški mediji pisali, da so jo v eni izmed trgovin ujeli, ko je imela v svoji torbici skrita živila, a se je po tem izgovarjala, da je denarnico pozabila v avtomobilu in da se je nameravala vrniti in plačati. To pa ni bila edina težava, s katero se je soočala. V njeni nekdanji hiši so namreč našli ponarejene bankovce v vrednosti 30 tisoč dolarjev (28 tisoč evrov). Preko svojega agenta je sporočila, da nima nobene povezave z najdenimi bankovci. Nihče ni bil obtožen.

V trenerski vlogi se ni znašla. Foto: Guliverimage

Ob prodaji svojih medalj je trdila, da ni šlo za denar

Leta 1999 je spregovorila tudi o domnevnem spolnem napadu in posilstvu njenega trenerja Renald Kniša, kar je zanikal. O tem je spregovorila tudi leta 2018 na eni izmed televizijskih oddaj. Leta 2017 je Korbutova prodala nekatere svoje olimpijske medalje iz leta 1972 in 1976. Takrat je iztržila 333.500 dolarjev (313 tisoč evrov). Nekateri so poročali, da je zašla v finančno krizo, medtem ko je sama to zanikala.

"Nikoli ni šlo za denar, ampak za deljenje mojih olimpijskih izkušenj. Imam lepo življenje v Arizoni in ne bi mogla biti bolj srečna. Nisem v kakršnikoli finančni krizi, kot so napačno poročali nekateri mednarodni mediji," se je branila Olga Korbut.

