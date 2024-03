Zadel za milijon dolarjev, nato se je zapletlo pri izplačilu #video

April 14, 1993, Don Calhoun participated in the three-quarter-court shot contest. With $1 million on the line, technicalities with the insurer's policies, he didn't receive his prize. Thankfully, Jordan had a hand in ensuring payment and got paid#NBA #BullsNation pic.twitter.com/rlWcj72VPv — The Jordan Rules (@Rules23Jordan) May 31, 2023

14. aprila 1993 je bila tekma med Chicago Bulls in Miami Heat. Ob premoru v tretji četrtini so Dona Calhouna izmed slabih 19 tisoč gledalcev v dvorani izbrali, da lahko poskusi zadeti koš za milijon dolarjev. Pred njim je to storilo že 19 srečnih izbrancev, a le enemu od njih je uspelo zadeti obroč. Metati so morali s črte prostih metov z nasprotne strani košarkarskega igrišča.

Foto: Guliverimage

Verjetnost, da bi Calhoun zadel koš, je bila manj kot en odstotek. Bil je star 23 let in nič ni mogel izgubiti. Met je izvajal neposredno pred klopjo košarkarjev Chicago Bulls. A Don ob svojem metu ni imel nobenih težav. Dobil je žogo, brez pomisleka z eno roko vrgel proti nasprotnemu košu in zadel.

Gledalci v dvorani so ponoreli, navdušeni pa so bili tudi košarkarji Chicago Bulls, s katerimi je pozneje tudi proslavil svoj zadetek. Za izjemen met ga je pohvalil tudi Michael Jordan. "Vedel sem, da je bil bog z menoj," je po tridesetih letih povedal junak tistega večera. Njegov koš je za devetdeseta leta postal viralen, kar je pomenilo, da so bile njegove fotografije po mnogih časopisih in mnoge televizije so predvajale posnetek njegovega koša.

Po tisti tekmi je celo Michael Jordan priznal, da je težko izvajal enega izmed prostih metov, ker je razmišljal o fantu, ki je zadel neverjeten koš.

Začelo se je zapletati pri izplačilu

Zavarovalnica, ki je obljubila milijonski znesek za zadeti koš, je sporočila, da mu ne bo izročila denarja. Foto: YouTube

Ko je Calhoun že bil prepričan, da je postal milijonar, se je zapletlo. Zavarovalnica, ki je obljubila milijonski znesek za zadeti koš, je sporočila, da mu ne bo izročila denarja. Težava je bila, ker je Don igral košarko v študentski ligi. V drobnem tisku, ki je pri zavarovalnicah zelo pomemben, je bilo zapisano, da izžrebanec ne sme sodelovati v nobeni košarkarski ligi, to pa bi mu morali organizatorji povedati.

Vse skupaj je bilo videti že brezupno, ko so se sponzorji dogodka odločili, da mu bodo oni izplačali nagrado, če tega ne bo naredila zavarovalnica. Don ni dobil enkratnega zneska, ampak je naslednjih 20 let dobival 50 tisoč dolarjev na leto, po plačanih davkih je to pomenilo 38 tisoč dolarjev na leto. "V resnici nisem bogat, nisem milijonar," je za ABC7 Chicago povedal Don Calhoun.

"Mi smo jih prisilili, da so ti dali denar." Foto: Reuters

Michael Jordan: Si dobil denar?

Nekaj tednov po zadetem košu je spet srečal Michaela Jordana, saj je želel, da mu legendarni košarkar podpiše žogo, s katero je zadel koš za milijon dolarjev. Calhoun je namreč od prijatelja slišal, da Jordan v šolo hodi gledat tekme enega izmed svojih otrok, zato je upal, da bo na ta način dobil podpis. A Jordanov varnostnik mu je dejal, da košarkarski zvezdnik ne daje nobenih podpisov. Ko se je košarkarska tekma bližala h koncu, mu je varnostnik dejal, da se lahko z Jordanom skupaj sprehodi do avta.

Po pripovedovanju Calhouna ga je Jordan najprej vprašal: "Si dobil denar?" Ko mu je odgovoril, da ga je dobil, so ga besede košarkarskega zvezdnika osupnile. "Mi smo jih prisilili, da so ti dali denar. Presenečeni smo bili, da ti ga niso želeli izplačati."

Na koncu je dobil tudi podpis

Na koncu je dobil tudi njegov podpis na posebni žogi, čeprav so mu rekli, da žoge ne bo podpisal na tekmi svojega otroka. Dejali so mu, naj žogo pošlje v restavracijo Michaela Jordana. Čeprav ga je skrbelo, da ne bo nikoli več videl svoje žoge, se je vseeno odločil, da bo zaupal Jordanu. Pozneje je dobil klic iz restavracije, od koder so mu sporočili, da je Jordan podpisal njegovo žogo in da mu želi vse dobro.

Pozneje, ko je Don Calhoun postal slaven, je poskusil še enkrat zadeti koš. Uspelo mu je šele v 54. poskusu, posebno žogo s podpisom pa je podaril svojemu sinu.

Preberite še: