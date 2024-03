Imel je dovolj in lopar predal kar pobiralki žog: "Kar ti odigraj točko."

Boris Becker je bil v času aktivne kariere eden bolj priljubljenih teniških igralcev, pa ne le zaradi načina igre, temperamenta in dejstva, da je bil eden najboljših na svetu – osvojil je namreč tri od štirih turnirjev za grand slam, Wimbledon celo kot najmlajši v zgodovini, star rosnih 17 let. Nemec je znal tudi dodobra nasmejati občinstvo, za ta nenavaden dogodek je poskrbel leta 1994 na Floridi v Združenih državah Amerike.

Na turnirju v Key Biscainu na Floridi se je srečal z enim izmed največjih rivalov, s katerim sta imela številne nepozabne bitke, Američanom Andrejem Agassijem in Beckerju v dvoboju prav nič ni šlo od rok. Po eni od zapravljenih priložnosti se je le nemočno ozrl proti tribuni, nato pa resignirano poklical pobiralko žog, ji v roke dal svoj lopar in ji dejal, naj kar namesto njega dokonča tekmo.

In presenečeno dekle je res odigralo eno točko, saj je bil tudi Agassi na drugi strani vselej pripravljen na kakšno potegavščino, pa čeprav to ni bil kakšen ekshibicijski dvoboj. "Sploh ne vem, ali sem udarila backhand ali forehand, tako živčna sem bila," je kasneje ameriškim novinarjem razlagala nepričakovana zvezdnica dvoboja, tedaj 17-letna Stephanie Flaherty, kapetanka teniške ekipe na svoji srednji šoli.

Tudi sodnik dvoboja je z veseljem dovolil trenutek, ki je sprostil napetost, Agassija pa tudi ni motilo, ostal je zbran in Beckerja kasneje odpravil s 6:2 in 7:5. Sam dogodek pa je bil še najbolj stresen prav za pobiralko žogic, ki se je znašla v središču pozornosti. "Pogledala sem ga in rekel mi je: Odigraj točko. Z igralci se pobiralci naj ne bi smeli niti pogovarjati, ampak je Agassi nakazal, da je OK, zato sem se odločila, da odigram," je še razlagala najstnica.

Točko je tudi dobila, a seveda ni obveljala. Becker in Agassi sta imela še nekaj smešnih prigod med svojimi dvoboji, leta 1989 na mastersu v New Yorku sta se srečala v skupinskem delu in poskrbela za zabavni vložek, ki je v spodnjem videu. Tedaj je Becker Agassija gladko premagal s 6:1 in 6:3, se nato prebil vse do finala in šele tam klonil proti Švedu Stefanu Edbergu. S tem je bilo med njima epsko rivalstvo, med leti 1984 in 1996 sta odigrala kar 35 dvobojev, 25 jih je dobil Nemec.

Becker je slovel po vročekrvnosti, v začetku kariere je bil večkrat kaznovan zaradi lomljenja loparjev in nadiranja sodnikov, kasneje je to energijo znal sproščati na duhovitejše načine. S slogom igre – to je med leti 1974 in 1976 na akademiji v rojstnem Leimanu pilil tudi pri slovenskem trenerju Borisu Breskvarju –, ki je temeljila na servisu in voleju, je bil idealen tekmovalec za travnate površine, zato ni čudno, da se je med svetovne teniške zvezde izstrelil prav na najslavnejšem turnirju na travi sploh, v Wimbledonu.

Tega je prvič osvojil leta 1985 star 17 let in še danes velja za najmlajšega zmagovalca turnirjev za grand slam. Na sveti travi je slavil še v letih 1986 in 1989, na OP Avstralije v letih 1991 in 1996, pa na OP ZDA leta 1989. Le na pesku v Parizu mu ni uspelo priti do konca, trikrat se je prebil do polfinala.

Tudi na Hopmanovem pokalu leta 1994 je prevzel vlogo zabavljača. Foto: Guliverimage

Po karieri se je Boris Becker posvetil trenerskemu delu, pa bankrotiral in leta 2022 moral tudi v zapor zaradi prikrivanja denarja. Osem mesecev je preždel za rešetkami v Veliki Britaniji, nato so ga izgnali z Otoka in se v državo ne sme več vrniti do letošnjega oktobra. Zaradi obsodbe ima prepoved vstopa v še nekaj držav, kar mu onemogoča normalno delo trenerja.

