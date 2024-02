Becker si je kupil svobodo

Boris Becker se bliža koncu dolgotrajnega stečajnega postopka v Veliki Britaniji. Kot poroča Bild, naj bi se Becker s stečajno upraviteljico "skrivno dogovoril" in plačal okoli 450 tisoč evrov, da bi pospešil konec postopka.

Boris Becker je konec leta 2022 odslužil osem mesecev svoje dveinpolletne kazni zaradi skrivanja 2,5 milijona funtov (približno 2,8 milijona evrov) premoženja in posojil, da bi se izognil plačilu dolgov. Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, ki se je med zvezdnike teniškega športa izstrelil leta 1985, ko je osvojil Wimbledon pri komaj 17 letih, je bil aprila lani spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočal na Beckerjev bankrot junija 2017, ki je bil posledica neplačanega posojila v višini več kot treh milijonov funtov na njegovem luksuznem posestvu na Majorki v Španiji.

Dogovor mu zdaj omogoča, da se razdolži, čeprav bo do leta 2031 pod strogo nadzorovanimi pogoji, vključno s prepovedjo opravljanja funkcije izvršnega direktorja v Angliji in omejitvami pri najemanju posojil. Poleg tega mu je še vedno prepovedano potovati v nekatere države, kot sta ZDA in Avstralija.

