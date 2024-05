Sodnik je po vsem tem menil, da je legendarni Nemec v preteklih letih naredil veliko za poplačilo svojih dolgov, prav tako pa je na račun tega osem mesecev sedel v zaporu. Zaprt je bil, ker je skrival svoje premoženje in se na ta način izognil plačilu dolgov.

Boris Becker je osem mesecev preživel za zapahi. Foto: Reuters

Sklenil je dogovor o poravnavi

Na višjem sodišču so ugotovili, da še vedno dolguje približno 42 milijonov funtov (49 milijonov evrov), a so njegovi odvetniki povedali, da je sklenil dogovor o poravnavi. Spomnimo, da je Becker leta 2017 razglasil bankrot, potem ko je upnikom dolgoval skoraj 50 milijonov funtov (58 milijonov evrov). "Ugotavljam, da je naredil vse, kar je lahko, da izpolni svoje obveznosti do vlagateljev," je bila ena izmed obrazložitev sodnika.

"Zanesel sem se na tiste, ki so mi svetovali, in sledil temu, kar so mi dejali." Foto: Reuters

Po tej odločitvi se je oglasil tudi 56-letnik in priznal, da mu je bilo zelo težko in da mu je bankrot postavil življenje na glavo. "Ne vem, kako sem se znašel v tem položaju in ničesar nisem vedel o stečajnem postopku. Zanesel sem se na tiste, ki so mi svetovali, in sledil temu, kar so mi dejali. Verjel sem, da je to najbolje zame. Zdaj, ko vem, za kaj gre, vidim, da nekateri nasveti, ki sem jih dobival, niso bili samo napačni, ampak tudi zlonamerni," je povedal Becker.

Prepoved še vedno traja. Kako dolgo še?

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca turnirja v Wimbledonu. Leta 1985, ko je bil star 17 let, je zmagal na sveti travi, ta zmaga pa ga je izstrelila med zvezdnike tega športa. V svoji karieri je skupno osvojil šest turnirjev za grand slam in bil tudi prvi igralec sveta. Leta 1999, ko je končal svojo športno pot, je bil dolga leta strokovni komentator za britansko televizijo. Zelo dobro pa se je znašel v trenerskem poslu, ko je več kot uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem.

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona. Foto: Guliverimage/Getty Images

Becker je pred časom povedal, da bi se zelo rad vrnil na Wimbledon, ki je njegov najljubši turnir. A bo moral še nekaj časa počakati, saj ima še vedno prepoved vstopa v Veliko Britanijo. Ta prepoved lahko traja tudi do deset let, a Becker je prepričan, da lahko že letos oktobra zaprosi za dovoljenje za vstop na Otok. Torej bi lahko leta 2025, ko bo minilo natanko 40 let od njegove prve zmage na sveti travi, spet stopil skozi vrata All England Cluba.

Nastopal naj bi v resničnostnem šovu

Po pisanju The Sun naj bi Becker nastopil v prihajajočem Netflixovem resničnostnem šovu Bear Hunt Beara Gryllsa. Nemec naj bi si zagotovil donosno denarno pogodbo za sodelovanje in stal ob boku množici slavnih v Kostariki.

