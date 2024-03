Na Borisa Beckerja so čisto pozabili: "Kaj pa jaz"?

Organizatorji teniškega turnirja v Indian Wellsu so povsem pozabili na uspehe Borisa Beckerja. Na to jih je na družbenih omrežjih opomnil, tako da so organizatorji kmalu popravili svojo napako.

Carlos Alcaraz je v nedeljo še drugič zapored osvojil turnir serije masters v Indian Wellsu. Mlademu Špancu je to uspelo pred dopolnjenim 21. letom, kar je mnoge ljubitelje tenisa navdušilo. A pozabili so na Borisa Beckerja. Nemec se je na družbenih omrežjih pritožil: "Kaj pa jaz … V sezoni 1987/88," jih je spomnil nekdanji vrhunski teniški igralec in nekdanji trener Novaka Đokovića, prvega igralca sveta.

Boris Becker je še danes najmlajši zmagovalec Wimbledona. Foto: AP / Guliverimage

Uspelo mu je še veliko več

Organizatorji so pozneje le popravili napako in zapisali, da je Alcaraz prvi po dosežku Borisa Beckerja, ki je pred 21. letom zmagal na dveh zaporednih tekmah prestižnega turnirja. A Beckerju je pred tem uspelo še veliko več.

V svoji vitrini je imel že dve zmagi s turnirja v Wimbledonu. Becker še vedno velja za najmlajšega igralca, ki je zmagal na turnirju na sveti travi. Poleg tega je zmagal na finalnih turnirjih v Cincinnatiju, Parizu, Torontu in dvakrat v prej omenjenem Indian Wellsu.

Spomnimo, da je bil Becker nekdaj prvi igralec sveta. V svoji karieri je osvojil 49 lovorik, od tega šest na turnirjih za grand slam.

Sodelovanje z mladim Dancem je bilo kratko. Foto: Guliverimage

Boris Becker je nedolgo nazaj sprejel trenersko delo in treniral Holgerja Runeja, enega najbolj nadarjenih igralcev na teniški turneji ATP. Pred dvema dnevoma je po le štirih mesecih sodelovanja legendarni Nemec sporočil, da sta z mladim Dancem prekinila sodelovanje.

"Zaradi profesionalnih in zasebnih obveznosti Holgerju ne morem ponuditi vsega, kar potrebuje za napredek," je Boris Becker zapisal na omrežju X in ob tem poudaril, da želi Runeju vse dobro na športni poti.

Boris Becker je osem mesecev sedel v britanskem zaporu. Foto: Reuters

Še danes ima omejitve pri potovanjih

Pojavljajo se tudi ugibanja, da Becker v Avstralijo ni mogel priti, ker je bil leta 2022 obsojen zaradi skrivanja premoženja, da se je izognil plačilu dolgov. Spomnimo, da je Boris Becker osem mesecev sedel v britanskem zaporu. Zatem so ga predčasno spustili in ga deportirali v Nemčijo. Šestinpetdesetletnik se na Otok ne sme vrniti do oktobra leta 2024, kar pomeni, da se ne bo mogel udeležiti letošnjega Wimbledona.

