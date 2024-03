Bežanje pred čebelami, dvomi, a na koncu … #video

Lahko bi rekli, da se je Carlos Alcaraz v velikem finalu proti Danilu Medvedjevu, ki ga je premagal po dveh nizih 7:6 (5), 6:1, sprehodil do nove lovorike. A zgodba je povsem drugačna, saj se je Alcaraz pred turnirjem ubadal z velikimi težavami.

Ena najlepših točk finalnega dvoboja. Očitno so bile težave z gležnjem že pozabljene.

¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Esto pasó en el primer set de la final en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev.pic.twitter.com/pTzGec9y0A — Victoria Moras Mom (@vmmcol) March 17, 2024

Glede na to, da si je pred dobrim mescem na turnirju v Riu de Janeiru grdo zvil gleženj in moral predati dvoboj, je pokazal izjemne predstave. Dvajsetletni Španec pred tem o poškodbi ni govoril nič. Verjetno predvsem zato, da njegovi potencialni nasprotniki ne bi opazili njegove šibkosti. A je o tem spregovoril, ko je v svojo vitrino postavil novo lovoriko s turnirja za grand slam.

"Moj gleženj ni bil najbolje, zato sem imel veliko dvomov." Foto: Guliverimage

Zdi se, da je imel pred prestižnim turnirjem pomisleke, ali bo sploh lahko igral, saj je še zdravil nesrečno poškodbo gležnja. Zato mu zmaga na tem turnirju pomeni še toliko več.

"Teden dni pred turnirjem sem imel velike dvome glede svojega gležnja. Spomnim se, da je bil moj prvi trening tukaj dolg trideset minut, jaz pa se sploh nisem gibal. In prvi trening z vrhunskim igralcem je bil zame zelo težek, saj sem menil, da ne bom igral najbolje."

"Moj gleženj ni bil najbolje, zato sem imel veliko dvomov. Ko pa sem v prvem krogu stopil na igrišče, sem se začel počutiti bolje. Spraševal sem se, ali lahko igram svoj najboljši tenis ali ne. Gleženj ni bil v najboljšem stanju," je pripovedoval trenutno drugi igralec sveta, ki je povedal, da je imel vsak dan terapije.

Zavedal se je, da bo moral igrati z bolečino, kar je pri teniških igralcih postalo že nekaj običajnega. Ob tem ni pozabil omeniti svoje ekipe, ki je delala vse, da ga je pripravila na največje napore. "Z ekipo smo dobro delali, da sem lahko okreval. Naredili smo vse, kar smo lahko."

Bilo je obdobje, ko se ni našel. Foto: Guliverimage

Ni bilo več smeha

Carlos Alcaraz je po letu 2014 postal prvi igralec, ki mu je dvakrat zapored uspelo zmagati na Indian Wellsu. Pred njim je le Novak Đoković od leta 2014 do 2016 tam slavil kar trikrat zapored. Vseeno pa je Alcaraz priznal, da je bilo zadnjih nekaj mesecev zanj težkih.

"Veste, nisem našel samega sebe. Težko sem užival na igrišču. Moja družina, ekipa in ljudje, ki so mi blizu, so mi dejali, da se ne smejim toliko, kot sem se pred tem. Da, bili so težki trenutki, ampak po Wimbledonu sem užival," so na uradni strani turnirja povzeli Carlosa, enega glavnih zvezdnikov tenisa.

The Carlos Alcaraz-Alexander Zverev Indian Wells quarterfinal has been suspended due to a “bee invasion” https://t.co/IeslP034nP



pic.twitter.com/z6YYnaqeP1 — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 14, 2024

Edinstvena izkušnja: bežanje pred čebelami

Je pa Carlos Alcaraz v četrtfinalu turnirja bežal pred rojem čebel, ki so se znašle na eni izmed kamer. Dvoboj so prekinili za skoraj dve uri, a je Španec potem brez težav opravil z Aleksandrom Zverevom. Po dvoboju je priznal, da se malo boji čebel.

Preberite še: