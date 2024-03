Đokoviću Američani prižgali rdečo luč in moral je ostati doma

Lani so v tem času Novaku Đokoviću očitali, da spet sebe postavlja v ospredje, namesto da bi sprejel omejitve, ki so jih tisti čas zaradi epidemije covid-19 imeli v ZDA. Na koncu se je zgodba končala brez zmagovalca, saj je Nole ostal doma in ni igral na turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Miamiju.

Lani ta čas je mnogo držav sprostilo ukrepe, povezane s koronavirusom, med njimi tudi Avstralija, kjer je Đoković leta 2022 doživel pravo kalvarijo. Oblasti v ZDA so se leta 2023 odločile, da bodo ukrepe sprostile šele maja (11. maj). To pa je pomenilo, da Đoković ni mogel igrati na turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Miamiju. Vseeno pa je bilo jasno, da je srbski teniški zvezdnik lahko igral na septembrskem turnirju za grand slam (OP ZDA) v New Yorku.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

Umaknil se je šele po opravljenem žrebu

Lani marca je po dnevih zmede in špekulacij Novak Đoković šele po opravljenem žrebu na turnirju v Indian Wellsu sporočil, da ne bo igral na tem turnirju in v Miamiju. Umaknil se je, potem ko je CDC (Center za nadzor in preprečevanje bolezni) še enkrat potrdil, da mora biti tujec, ki želi vstopiti v ZDA, cepljen proti covid-19.

Za tem se je na družbenih omrežjih oglasil glavni akter te zgodbe. Sporočil je, da čeprav je bil avtomatično uvrščen v žreb, je bilo malo verjetno, da bi lahko odpotoval v ZDA. "A ker se mednarodni predpisi o covid-19 pogosto spreminjajo, sem želel počakati in videti, ali se bo kaj spremenilo. CDC je potrdil, da ne bodo spreminjali predpisov, kar pomeni, da ne bom igral v ZDA. Vso srečo tistim, ki igrajo na teh dveh velikih turnirjih," je lani zapisal eden najboljših igralcev vseh časov.

Tommy Haas je upal, da bodo ameriške oblasti popustile, a iz tega ni bilo nič. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Sramotno"

Mnogi so bili prepričani, da bi danes 36-letni teniški igralec moral imeti možnost potovati v ZDA. Med njimi je bil tudi Tommy Haas, direktor turnirja v Indian Wellsu. Ta je dejal, da bi bilo "sramotno", če bi prvemu igralcu sveta prepovedali igrati, čeprav je Nole izrazil željo za igranje.

"Lepo bi bilo videti, če bi omejitve odpravili malo prej in mu s tem omogočili prihod v Indian Wells in Miami. Mislim, da si želi igrati, zato mu moramo dati to možnost. Upajmo, da bo lahko prišel. Mislim, da bi bila sramota, če ne bi prišel na turnirja oziroma mu tega ne bi dovolili," je za Tennis365 povedal Haas, nekdaj drugi igralec sveta.

Mnogi so mu očitali še en bizaren poskus Novak Đoković bi se lahko že prej umaknil s turnirja. Foto: Guliverimage

Po končni odločitvi so se vnele vroče razprave, ali je prav, da Novaka niso spustili v ZDA in mu na ta način preprečili igranje na dveh turnirjih serije masters. Nole je v enem izmed intervjujev priznal, da se ne želi cepiti in da se zaveda, da bo moral zaradi tega izpustiti nekatere turnirje.

Mnogi so mu očitali, da je bil to še en njegov bizaren poizkus, da pride v ZDA, čeprav so bili pogoji jasni. Lahko bi se že pred žrebom umaknil s turnirja in na ta način sprostil eno mesto. V tem primeru je moral Joao Sousa, portugalski teniški igralec, igrati kvalifikacije, sicer bi se lahko neposredno uvrstil na turnir.

Mnogi so se spraševali, zakaj se je po kalvariji na OP Avstralije, ko so ga leta 2022 zaradi neveljavnega vizuma deportirali, še enkrat postavil v središče dogajanja. Na to vprašanje je lahko odgovoril samo on, a je s tem vplival na potek dogodkov, ki na koncu niso imeli nobenega smisla.

Lahko bi se izognil nesrečni zgodbi

Ne glede na to, ali se strinjate z njegovim stališčem ali ne, je imel Đoković vso pravico, da zavrne cepljenje. In 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je vedno stal za svojim stališčem.

Postavljalo pa se je vprašanje, zakaj se je v tem primeru spet poskušal postaviti v središče zgodbe. Na družbenih omrežjih so mu ob strani stali njegovi navijači in iskali pravico zanj. Čeprav Đokoviću ni bilo treba razlagati, zakaj se ni želel cepiti proti koronavirusu, bi se po mnenju mnogih lahko tej nesrečni zgodbi izognil. Namesto tega se je postavil pred preostale igralce na turneji ATP in s tem ustvaril še eno zgodbo, ki se je končala brez zmagovalca.

"It's been five years, way too long to not be part of #TennisParadise"



Welcome back, @DjokerNole! pic.twitter.com/26wXbWv7X4 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 27, 2024

Pandemija je mimo, Srb se je vrnil

Letos so stvari drugačne, omejitev ni več. To pomeni, da se po petih letih na turnir vrača Đoković. Tudi sam je priznal, da je predolgo trajalo. Nole je igralec, ki je do zdaj zmagal največ turnirjev serije masters (40) in je edini igralec, ki je osvojil lovoriko na vseh devetih turnirjih serije masters. Pravzaprav ni samo edini igralec, ki je zmagal na vseh turnirjih serije masters, ampak je na vsakem zmagal vsaj dvakrat.

"To je verjetno za mnoge igralce, vključno z mano, najboljši turnir. Komaj čakam, da pridem in spet igram pred nekaterimi izmed najboljših navijačev na turneji," je pred turnirjem v Indian Wellsu povedal Đoković.

