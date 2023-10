Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 12.000 ljubiteljic in ljubiteljev teka je na nedeljskem osrednjem delu 27. Volkswagen ljubljanskega maratona napolnilo ulice v središču in na obrobju Ljubljane in poskrbelo za pravi tekaški praznik. Če ste med udeleženci tudi sami ali vaši bližnji, ne spreglejte spodnje fotogalerije. Morda smo v fotoobjektiv ujeli tudi vas.