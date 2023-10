Maratonski debitant slavil v Ljubljani, padel je ženski rekord #video

27. Volkswagen ljubljanski maraton je tudi tokrat poskrbel za presežke, kopico zanimivih osebnih zgodb, dočakali pa smo tudi rekord v ženski konkurenci. Zanj je poskrbela Etiopijka Zinash Gerado Senbeta, ki je rekord ljubljanskega maratona izboljšala za tri sekunde (2:21:05). Najhitrejši v moški konkurenci je bil Kenijec Edmond Kipngetich ( 2:06:47), ki je sploh prvič na tekmovanjih pretekel maratonsko razdaljo. Nova državna prvaka v maratonu sta postala Simon Navodnik ( 2:31:00) in Neja Kršinar ( 2:45:30), v p olmaratonu pa sta slavila Primož Kobe ( 1:07:46) in Anja Fink ( 1:14:06 ). Na desetkilometrski razdalji je bil v moški konkurenci najboljši Vid Botolin, ki je s časom 30:40 postavil državni rekord do 23 let, v ženski konkurenci pa je bila nepremagljiva Klara Lukan ( 33:03).

Štart 27. ljubljanskega maratona

Vid Botolin, zmagovalec v teku na 10 kilometrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

Vid Botolin je suvereno opravil s konkurenco

V teku na deset kilometrov je zmagal Vid Botolin, ki je bil tudi pred tem favorit. Njegov čas je bil 30 minut 40 sekund, na drugem mesto se je uvrstil Jakob Medved (30:54), tretji pa je bil Jan Kokalj (31:09). Vid Botolin je šele drugič bolj resno tekel na razdalji 10 kilometrov in prepričan je, da lahko odteče še hitreje. Vid Botolin pa je s tem časom postavil tudi državni rekord do 23 let.

V ženski konkurenci je na 10 kilometrov z naskokom slavila atletinja Klara Lukan (33:03), ki je sezono uradno zaključila na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Rigi 1. oktobra, kjer je na pet kilometrov z državnim rekordom, 15 minut in 25 sekund, zasedla 10. mesto in bila tretja Evropejka. Drugo mesto na polmaratonski razdalji je osvojila Nemka Lisa Oed (36:55), tretje pa njena rojakinja Gürth Olivia (37:35).

Kaj sta povedala zmagovalca teka na 10 kilometrov: Klara Lukan z dopusta do zmage na deset kilometrov. Foto: Peter Kastelic/AZS Klara Lukan: Moj današnji cilj je bil predvsem, da se pojavim na štartu, uživam v vzdušju, saj sem ravno z dopusta, tako da sem se šele dobro vrnila v tekaški korak. S samim nastopom sem zadovoljna, vzdušje je bilo neverjetno, vreme prav tako. Imela sem podporo ob progi in pa tudi na progi. Glede na to, da sem šele ta teden začela s tekaškim treningom, tako da je bil to super zaključek tekaškega tedna. Sprva je bil cilj bolj štart na 35 minut, tako da sem se danes kar presegla, saj si zagotovo nisem postavljala visokih pričakovanj, predvsem sem želela uživati v teku."



Video: STA Vid Botolin: S trenerjem sva načrtovala, da v prvi polovici trase skušam nadzorovati situacijo. Zdi se mi, da so vsi tekači pogledovali proti meni, vedno kadar sem stopil za tekače, smo upočasnili tempo. Nekje na šestem oz. sedmem kilometru sem uspel narediti menjavo, z mano je ostal le Jakob Medved, ki sem se ga otresel v zadnjih 500 metrih.



Čas danes ni bil v ospredju, vem, da sem sposoben odteči pod 30 minutami, ampak je bila v prvi vrsti cilj zmaga. V Ljubljani prvič tečem v nedeljo, do zdaj sem tekel samo na šolskih tekih, in sem navdušen nad navijači. Prav neverjetno je, kako glasni so navijači ob progi, kaj takega v atletiki ne doživimo pogosto."

V polmaratonu slavila Kobe in Finkova

V cilju sta tudi že zmagovalca polmaratonske razdalje (21 kilometrov). V moški konkurenci je z veliko prednostjo slavil Primož Kobe (1:07:46), v ženski konkurenci pa je bila najboljša Anja Fink (1:14:06), ki se veseli nove zmage na ljubljanskih ulicah. Dolenjka je na isti razdalji slavila že lani, predlani pa je bila najhitrejša slovenska zmagovalka maratona.

Kaj sta povedala zmagovalca teka na 21 km? Primož Kobe Foto: Peter Kastelic/AZS Primož Kobe: Tek sem pogumno začel s prvo skupino, kljub temu, da sem vedel, da bo nekoliko prehitra zame. Ampak, kdor ne poskusi, ta ne ve. Zaradi hitrega začetka sem imel nekje na 12. kilometru nekaj težav in še več na 17. kilometru, kjer sem se skoraj povsem ustavil, tako da ni šlo povsem po pričakovanjih.

Video: STA S časom sicer nisem zadovoljen, sem pa res zelo užival. Navijači ob progi so fenomenalni, razmere pa kar zahtevne. Kar nekoliko prevroče za tek je in zelo zelo vlažno. Trenutno sem ravno sredi priprav na maraton v Valencii, tako da sem nekoliko utrujen in priznam, da so mi v drugem delu proge pošle moči. Moj cilj je bil 1:05:00, mislim, da sem tega sposoben, ampak danes žal ni šlo. Zdaj me čaka štirje tedne dobrega treninga, potem pa bomo videli, kako bo šlo v Valencii." Anja Fink niza zmage na ljubljanskih ulicah. Foto: Siol.net Anja Fink: Celotno progo mi je bilo super, temperatura super, navijači prav tako. Želela sem čim hitreje odteči in se ne ozirati na ostale. Nisem niti vedela, kaj se pred menoj dogaja, prepričana sem bila, da sem vodilna, kajti tekačica, ki je bila pozneje diskvalificirana, je bila prijavljena na 42 kilometrov. Današnji tek sem vzela kot dober trening za prihajajoči maraton v Valencii. S časom sem zelo zadovoljna. Glede na trenažni proces za prihajajoči maraton je to super pokazatelj pripravljenosti. Na maratonu nimam nekih časovnih ciljev, poskušala bom čim hitreje odteči. Trenutno poskušam usklajevati delo – sem zobozdravnica - in tek, kar je zelo težko, ampak se trudim, da bi iz tega maratona izvlekla čim več. Video: STA

Edmond Kipngetich Foto: www.alesfevzer.com

Pestro na najdaljši razdalji, padel je rekord

Zelo zanimivo je bilo na najdaljši razdalji. V moški konkurenci je bil najboljši Edmond Kipngetich, ki je sploh prvič tekel maraton. Kenijec je dosegel čas 2:06:47. Naslov državnega prvaka na tej razdalji je osvojil Simon Navodnik (2:31:00), ki se je v skupni razvrstiti zavihtel na odlično sedmo mesto. Za Navodnika, člana Atletskega kluba Kladivar, je to prvi naslov državnega prvaka v maratonu.

Simon Navodnik je novi državni prvak v maratonu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Za lepo presenečenje je poskrbela Etiopijka Zinash Gerado Senbeta, ki je s časom 2:21:05 za tri sekunde popravila rekord ljubljanskega maratona. S tretjim mestom skupno je naslov slovenske prvakinje v maratonu pričakovano osvojila Neja Kršinar (2:45:30)

Kenijka je zgrešila traso in bila diskvalificirana



Na progi je prišlo tudi zapleta, potem ko je kenijska tekačica Valentina Chepkwemoi Mateiko zgrešila traso in zavila na 21 kilometrsko traso, potem ko je bila prijavljena na 42-kilometrski razdalji. Zaradi te napake je bila na koncu kenijska tekačica diskvalificirana.

Foto: Siol.net

Rezultati, 27. ljubljanskega maratona Tek na 10 kilometrov:



Moški:

1. Botolin Vid 30:40

2. Medved Jakob 30:54

3. Kokalj Jan 31:09

4. Greenwich Cale 31:29

5. Rizmal Matija 31:38 Ženske:

1. Lukan Klara 33:03

2. Oed Lisa 36:55

3. Gürth Olivia 37:35 Tek na 21 kilometrov:



Moški:

1. Kobe Primož 1:07:46

2. Bečan Timotej 1:09:12

3. Bretterklieber Markus 1:09:13

4. Rowe Jordan 1:09:22

5. Vilhar Klemen 1:10:39 Ženske:

1. Fink Anja 1:14:06

2. Mišmaš Zrimšek Maruša 1:16:18

3. Šajn Liza 1:17:21



Tek na 42 kilometrov:



Moški:

1. Kipngetich Edmond 2:06:47

2. Kiprono Kipkemoi 2:07:29

3. Ambelu Challa Gossa 2:07:43

4. Tesfay Ghebreab Henok 2:07:55

5. Outalha Mohcin 2:09:21 Ženske:ženske:

1. Gerado Senbeta Zinash 2:21:05

2. Ayele Gedamu Gebiyanesh 2:27:15

3. Kršinar Neja 2:45:30

4. Podobnik Dominika 2:57:18

5. Pišotek Katarina 3:04:05

