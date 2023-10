Dan, ki je polnil družbena omrežja, spet poskrbel za rekord #foto #video

Poplava nasmejanih podob z medaljami na družbenih omrežjih, doseženi osebni tekaški cilji in zadovoljni organizatorji. To je izkupiček Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona, ki je prejšnji konec tedna na ljubljanske ulice ob vremenu, ki je ponudilo vse, od oblakov, sonca in visokih temperatur do dežja, privabil več kot 19 tisoč ljubiteljev in ljubiteljic teka vseh starostnih kategorij. Prihodnja izvedba maratona bo 20. oktobra 2024, tako da bo časa za trening in postavljanje novih rezultatskih ciljev več kot dovolj.

Volkswagen 27. Ljubljanski maraton je za nami in z njim še ena uspešna zgodba organizatorjev, ki jim je v Ljubljano uspelo zvabiti več kot 4.500 tujih tekačev iz rekordnih 66 držav, kar je največ v zgodovini maratona. Rezultatske vidike maratona smo na Sportalu obdelali že včeraj, zato se jutro po 27. izvedbi ljubljanca raje posvečamo osebnim vtisom in zgodbam tekačev in tekačic.

"Morda bo treba ločiti nedeljske teke"

Vodja organizacijskega odbora maratona Barbara Železnik, ki je bila v nedeljo med tistimi, ki so jih najbolj pogosto cukali za rokav, je bila z izvedbo maratona zadovoljna, čeprav je opozorila, da črto pod maraton lahko potegnejo šele takrat, ko v cilj priteče zadnji maratonec.

"Morda bomo v prihodnje morali razmisliti o tem, da ločimo teke, da morda desetko prestavimo." Foto: Ana Kovač

"Glede na nasmejane obraze tekačev lahko rečem, da nam je nekaj le uspelo. Za prihodnje leto ne načrtujemo drastičnih sprememb, zagotovo pa bomo pripravili kaj novega. Letos smo vpeljali kar nekaj sprememb – prestavili smo startno mesto (izpred Drame na trg Ajdovščina), kar mislim, da se je super obneslo, morda je težava le v tem, da v času starta na daljši razdalji nimamo prostora za tekače na deset kilometrov, ki so ta čas morali čakati na Šubičevi ulici. Starti so sicer potekali zelo tekoče, enako velja tudi za prihode v cilj. Nekaj sprememb bomo obdržali tudi v prihodnje, nekaj pa bomo zagotovo tudi spremenili. Kar zadeva cilj na Kongresnem trgu, je super glede same kulise, a vseeno bi v prihodnje potrebovali večji ciljni prostor, problem nastane tudi pri prehajanju trase, kjer prihaja do zastojev," se zaveda prva dama ljubljanskega maratona.

"Morda bomo v prihodnje morali razmisliti o tem, da ločimo teke, da morda desetko prestavimo. Prihodnje leto zagotovo še ne, morda pa enkrat pozneje, še posebej če se bo število tekačev povečevalo tako, kot se je letos."

Tujih tekačev je bilo več kot štiri tisoč. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi Železnikovo je pozitivno presenetil velik porast obiska tekačev iz tujine. Teh je bilo več kot 4.500, kar 34 odstotkov več kot lani. Kako jim je uspelo napraviti tak preskok? "Angažirali smo se na več področjih, predvsem pa intenzivno oglaševali in dogodek intenzivno promovirali na družbenih omrežjih," je pojasnila Železnikova.

Fotogalerija Ljubljanskega maratona (foto: www.alesfevzer.com):

Organizatorji so preselili tudi sejem Tečem in s tem prevzem startnih številk, ki se je iz Gospodarskega razstavišča preselil v Stožice. Kako se je obnesla ta sprememba? "Zdi se mi, da super, vendar moramo še zbrati vtise tistih, ki so pomagali na tej lokaciji. Malo težav je bilo v četrtek, ker je bilo premalo oznak za tako velik prostor, kot so Stožice, ampak smo tudi to rešili s povečanjem števila smerokazov."

28. izvedba največje tekaške prireditve v Sloveniji bo 20. oktobra 2024.

Videoutrinek z maratona (video: Planet TV):

Še enkrat več posredovanj kot lani

V dveh dneh je na tekih ljubljanskega maratona nastopilo nekaj več kot 19 tisoč udeležencev, samo v nedeljo jih je teklo skoraj 12 tisoč. Kljub številnim zdravniškim posredovanjem težjih primerov ni bilo, je potrdila vodja zdravstvene službe Petra Zupet.

Zdravstvena služba je imela 50 odstotkov dela več kot lani. Foto: Ana Kovač

"Letos je bilo na maratonu bistveno več udeležencev kot prejšnja leta, kar pomeni, da smo tudi mi imeli bistveno več dela kot prejšnja leta, rekla bi, da kar 50 odstotkov več. Imeli smo nekaj primerov hipertermije, hipoglemije in primere kolapsa zaradi izčrpanosti, kar smo oskrbeli v medicinskem šotoru, a hujšega k sreči ni bilo. Seveda je na vse skupaj vplivalo tudi vreme, pri čemer se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki se moramo vremenu prilagoditi. To pomeni, da moramo najprej pravilno trenirati in se na tekmovanjih udeleževati takih razdalj, ki smo jih vajeni in jih treniramo, in drugo, da tečemo s tempom, ki smo ga natrenirali in ga prilagajamo vremenu. Če vsega tega ne upoštevamo, potem hitro najdemo krivca v vseh mogočih zunanjih dejavnikih," je povedala Zupetova.

Nad tekači je bedelo 20 zdravstvenih delavcev, od tega šest zdravnikov. "Defibrilatorje smo imeli na vsaki okrepčevalnici, v vsakem zdravstvenem vozilu in medicinskem prostoru v cilju, kar je skupaj več kot 15. Za zdaj so ostali neuporabljeni in tako naj tudi ostane," si je v nedeljo popoldne, ko cilja še ni dosegel zadnji tekač, zaželela vodja zdravstvene službe.

Znani tekaški trener tokrat kot tekaški zajček

Urban Praprotnik se je prelevil v tekaškega zajčka. Foto: Alenka Teran Košir Za narekovanje tempa so tudi letos skrbeli tekaški zajčki, v enega od njih se je tudi letos prelevil tekaški trener in navduševalec za tek Urban Praprotnik, ki je manjkal le na prvi izvedbi ljubljanskega maratona.

"Jasmina (žena Jasmina Kozina Praprotnik, op. a.) si je zaželela, da bi letos tekla osebni rekord, pa sva si zadala skupen izziv. To je v praksi pomenilo, da sva vodila skupino, ki si je začrtala, da maraton preteče v času 3:15 (treh ur in 15 minut), in lahko rečem, da je bilo super," se je smejalo Praprotniku, ki smo ga iz prejšnjih let vajeni v vlogi snemalca in animatorja svoje tekaške skupine.

Je vloga zajca posebna odgovornost, nas je zanimalo. "Da, precejšnja. Moram priznati, da me je bilo te vloge danes kar malo strah, saj že zadnjih deset let na ljubljanskem maratonu nisem tekel zares, ampak sem bil vedno v vlogi snemalca, kar je precej drugače – saj tečeš naprej, nazaj, snemaš, animiraš ljudi. No, danes je bilo seveda precej drugače. Moj načrt je bil, da čim bolj enakomerno porazdelim ritem teka, ker je tako lažje preteči celo razdaljo. S skupino smo si nabrali nekaj rezerve v prvi polovici trase, tako da smo bili lahko bolj nežni v drugi. Da, čutil sem odgovornost in to je bila danes velika spodbuda tudi zame. Poseben občutek je teči z ramo ob rami celih 42 kilometrov in želim si, da bi to občutil vsak tekač. Ko si na sredi proge in si utrujen in adrenalin popusti, te tekaška skupnost požene naprej. Kot da si na vlaku in se pelješ zraven."

Praprotnik se je, kot rečeno, udeležil večine ljubljanskih maratonov, in prav vsi brez izjeme so bili posebni. "Veseli me, da je ljubljanski maraton po covid-19 dobil nov zagon in da je med nami veliko novih tekačev, ki spoznavajo lepote cestnega teka. Saj je lepo teči v naravi, ampak enkrat na leto je čudovito teči tudi po ulicah Ljubljane, še posebej, če so te zaprte za promet."

"Očitno sem ljudem v navdih in to me zelo veseli," pravi Tim Marovt. Foto: Alenka Teran Košir

Marovta veseli, da je v navdih ljudem

Med tistimi, ki so bili na ljubljanskem maratonu deležni največ pozornosti, je zagotovo treba omeniti Tima Marovta, navdihujočega 21-letnika iz Slovenskih Konjic, ki je še pred nekaj leti sedel na invalidskem vozičku, včeraj pa je v družbi številnih podpornikov pretekel še eno desetkilometrsko razdaljo (1:52:53). V zadnjem letu se mu je zgodilo marsikaj, marsikaj lepega napoveduje tudi za prihodnost.

"Udeležil sem se petih maratonskih prireditev, od Londona, Manchestra, Pariza, spet sem v Ljubljani, kjer me je danes podprlo ogromno ljudi. Tudi na družbenih omrežjih se mi javlja veliko ljudi, samo na omrežjih imajo moje objave več kot 50 milijonov ogledov. Očitno sem ljudem v navdih in to me zelo veseli," je povedal Marovt, ki se v kratkem odpravlja v Dallas, kjer se bo verjetno srečal tudi s košarkarskih megazvezdnikom Lukom Dončićem.

Borut Pahor je tokrat tekel za deklico Karolino. Foto: Alenka Teran Košir

Pahor je tekel za deklico Karolino

Maratona se je tudi letos udeležil nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki je tekel za deklico Karolino in zraven opozarjal na kampanjo zbiranja sredstev za njeno gensko terapijo, ki stane več kot dva milijona evrov. Deklici lahko pomagate z SMS sporočilom na 1919 in geslom Karolina 10 (tako boste darovali deset evrov). Njeno zgodbo bomo na Sportalu predstavili opoldne.

"Če je Barbie opolnomočila ženske …."

Za svojevrstno popestritev dogajanja na maratonu so tudi letos poskrbeli tekači iz društva Vitezi dobrega teka, ki se vsako leto znova našemijo v like, ki so najbolj zaznamovale leto. Do zdaj so tekli že kot košarkarji slovenske reprezentance, kot gusarji, kot trail tekači in še bi lahko naštevali, letos pa izbrali masko otroške lutke Barbie, ki je letos po zaslugi prvega igranega filma o njej, obnorela svet.

Skupina Barbie z Markom Roblekom na čelu je požela številne simpatije. Foto: Alenka Teran Košir

"Kaj je boljšega, kot se obleči kot Barbie, ki nas spremlja že 60 let in je največja filmska uspešnica tega leta?" se je pošalil Marko Roblek, strasten tekač, ustvarjalec tekaškega vloga Zagret za tek in redni udeleženec ljubljanskega maratona. "Rekli smo si, da če je Barbie opolnomočila ženske, potem bomo mi to dejanje počastili oblečeni kot Barbie in Ken. Odziv navijačev je dokaz, da smo se pravilno odločili. Ta je bil namreč najboljši do zdaj," je namignil Roblek.

Izjemen obisk tujih tekačev

Nedeljskih tekov se je udeležilo kar 4.500 tekačev iz 66 držav, kar je največ do zdaj. Med njimi je bilo največ Hrvatov (1101), Srbov (994), Bosancev (246), Italijanov (236), Avstrijcev (231), Makedoncev (157), Nemcev (145), Britancev (141) in presenetljivo tudi Islandcev (111).

Skupina islandskih tekačev, ki je Slovenijo izkoristila tudi za oddih. Foto: Pe. M.

Islandci združili prijetno s koristnim

"Slišali smo, da je to čudovita država za oddih. In za zdaj lahko le prikimam, da je res tako. Še osebni rekord sem postavil tu, tako da lahko rečem, da je to moja najljubša maratonska trasa (smeh, op. a.)," se je smejalo Islandcu Oskarju (na fotografiji skrajno levo). S prijatelji, v Slovenijo je pripotoval s skupino več deset rojakov, bo tu ostal še nekaj dni. "Že od prihoda občudujem pokrajino, gore, arhitekturo ... Ljudje so zelo prijazni, mestece mi je hitro priraslo k srcu. Ostali bomo še nekaj dni, si ogledali prečudoviti grad za menoj, pa Bled in verjamem, da še kaj."

Ameriški odvetnik je tekel za mir. Foto: Alenka Teran Košir

Ameriški odvetnik tekel za mir

Med tekači je izstopal tudi Američan Benjamin Joslin, ki je maraton pretekel s tremi zastavami v rokah. Zastavo Izraela, Palestine in z belo zastavo z znakom miru. "Danes sem tekel za mir," je potrdil ameriški pravnik. "Mislim, da si tiha večina ljudi želi miru in nujno je, da prekinemo cikel nasilja in prelivanja krvi. Da bom tekel za mir, sem se odločil pred kratkim in mislim, da je bila to zelo dobro odločitev, saj so jo pozdravili tudi navijači ob trasi. Številni so ob pogledu name vzklikali 'bravo' in čeprav ne razumem slovensko, vem, kaj to pomeni, saj ima beseda v angleškem jeziku enak pomen. Moja poteza je sicer skromna, vendar nosi močno sporočilo miru," je prepričan Američan, ki je v Slovenijo pripotoval prav zaradi maratona. "To je moj prvi obisk Slovenije in tega lepega mesta. Zakaj sem izbral prav maraton v Ljubljani? Zato, ker sem želel maraton preteči nekje, kjer do zdaj še nisem bil. Sem pa tekel že marsikje, v Tokiu, Jeruzalemu, Tel Avivu, New Yorku in še bi lahko našteval."

Nad Ljubljano in organizacijo maratona je bil navdušen tudi Miloš Šešlija iz Beograda. "Moja sestra zadnje leto živi v Ljubljani in to je bil še en razlog več, da smo z družino pripotovali v Ljubljano. Otroka sta v soboto tekla na Lumpi teku, jaz pa sem zdaj pretekel maraton in brez pretiravanja lahko rečem, da je ljubljanski maraton eden najboljših maratonov v regiji. S tekom se ukvarjam zadnji dve leti in pol, to je moj sedmi maraton, vsakega sem pretekel v drugi državi. Navijači so bili krasni, lahko rečem, da sem tukaj doživel z naskokom najboljšo podporo na tekaških prireditvah na Balkanu."

"Navijači so bili krasni, lahko rečem, da sem tukaj doživel z naskokom najboljšo podporo na tekaških prireditvah na Balkanu." Foto: Alenka Teran Košir

Multipla skleroza ni zaustavila Super Giacoma

Giacomo Grillo uspešno kljubuje bolezni, ljubljanski maraton je bil njegov 141. Foto: Pe. M.

"Živi, kot da je tvoj zadnji dan, razmišljaj, kot da ne boš nikoli umrl," se je glasil zapis na trobojnici, ki jo je ob prečkanju ciljne črte ponosno v rokah držal Giacomo Grillo.

Kleni italijanski parašportnik, ki je pred skoraj desetletjem in pol prejel diagnozo multipla skleroza, se ni vdal bolezni, pač pa misli in energijo usmeril v tek, ki mu daje ogromno.

"Življenje je nepredvidljivo. Vesel sem, da sem danes tu. Zakaj Ljubljana? Prvič sem tu, lahko rečem le, da je prečudovita, da je fantastična. Vse je super. Od organizacije do atmosfere. Koliko otrok je bilo ob trasi, ki so mi dajali petke in me spodbujali. To je bil eden lepših delov. Prelepo. Lahko rečem le hvala, Ljubljana," se je zahvaljeval čustveni Grillo.

V Ljubljani je odkljukal svoj 141. maraton v zadnjih desetih letih. V teh je postal večkratni italijanski paramaratonski prvak.

Ljubezen do teka ga je odpeljala v številna mesta po svetu, od Dubaja do New Yorka, Copenhagna, Amsterdama, pa Berlina, kjer se je uspešno spopadel tudi z ultramaratonsko preizkušnjo. In v Ljubljani se Giacomo za letos še ne bo ustavil. Že čez 14 dni ga čaka nova maratonska doza, takrat na San Francesco Marathonu v Assisiju.

Zimbabvejka Musline je bila nad vzdušjem ob trasi navdušena. Foto: Pe. M. Malo za šalo, malo zares: Se bo Zimbabvejka v Ljubljano vrnila na svoj prvi maraton?

Na ljubljanskem maratonu je stopala dodobra ogrela tudi Zimbabvejka Musline, ki sicer živi v Južnoafriški republiki "Potovanje po Evropi sem izkoristila za skok v Ljubljano in na polmaraton. Ni mi žal. Le kako bi mi bilo, ko pa sem še postavila osebni rekord v polmaratonu, tako da hvala, Ljubljana. Hvala vsem, ki so pripravili takšno vzdušje, ljudje so nas s svojimi spodbudami gnali naprej. Uživala sem vsako minuto. Zagotovo se bom vrnila," je hitela razlagat Musline, ki se je slovenskega tekaškega praznika udeležila s prijateljem.

Na našo pripombo, da se lahko vrne za svoj prvi maraton, pa dodala: "Dobra ideja, ob takšni kulisi bi mi ga morda res uspelo preteči (smeh, op. a.). Naslednja priložnost za to bo 20. oktobra 2024.

Tako ukrajinski tekačici ... Foto: Pe. M.

... kot madžarski sta uspešno opravili s polmaratonom. Foto: Pe. M.

Tekača iz Hrvaške, ki sta takole proslavila svoj prvi opravljeni maraton. Foto: Alenka Teran Košir