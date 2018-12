Kocka je padla, Olimpija v torek brez trenerja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neuradni, a zanesljivi viri so nam prišepnili, da bo saga okrog nejasnega statusa 48-letnega Zorana Barišića pri Olimpiji uradno končana v torek. Ljubljanski klub bo tako le nekaj dni po koncu jesenskega dela ostal brez trenerja. Dunajčan je v zadnjih tednih izgubil zaupanje predsednika Milana Mandarića, ki ga je najbolj zmotil katastrofalni poraz v Kidričevem (2:6), anemična igra posameznikov in odločitev trenerja, da navkljub prejšnjemu dogovoru v enajsterico uvrsti nekatere nogometaše, ki jih predsednik v tistem trenutku ni želel spremljati na igrišču.

Čustveno proslavljanje varovancev na zadnji tekmi

Milan Mandarić se je odločil, da bo v spomladanski del vstopil z novim trenerjem. Foto: Žiga Zupan/Sportida Čeprav je v soboto v Novi Gorici premagal vrtnice s 3:1, si predsednik ni premislil. Da je to zadnja tekma avstrijskega stratega na klopi Olimpije, je bilo moč slutiti že iz čustvenih proslavljanj igralcev, ki so po vsakem zadetku stekli v objem trenerja in ožjih sodelavcev.

Kot da bi se mu hoteli zahvaliti za opravljeno delo, odnos in še enkrat poizkušati vodstvo, da si premisli. Usoda je hotela, da bo moral Barišić, čeprav je na delu na sončni strani Alp izgubil le enkrat, pospraviti kovčke. Podobno velja za njegove sodelavce, tako da se na področju strokovne ekipe članskega moštva Olimpije obeta popolna sprememba.

Barišić bo postal že četrta trenerska menjava na klopi branilcev naslova v sezoni, ki je šele na polovici. V prejšnji sezoni jih je Igor Bišćan popeljal do dvojne slovenske krone, njegov naslednik Ilija Stolica je po sporu z Rokom Kronavetrom, ki ga je podrl tudi Mandarić, zapustil vroči stolček še pred koncem evropske sezone, njegov pomočnik Aleksandar Linta je pustil nekoliko boljši vtis, a tudi plačal davek neuspešnim rezultatom, nato je dežurni gasilec Safet Hadžić dvignil samozavest nogometašem in navdušil navijačev z izvrstnim nizom, hkrati pa pripravil nekdanjemu dolgoletnemu strategu dunajskega Rapida udobno popotnico za začetek dela v Ljubljani.

Vrhunci dvoboja med Gorico in Olimpijo:

Po zmagi v Mariboru se je približal na -2

Olimpija je zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu dobila z 2:1. Foto: Mario Horvat/Sportida Barišić, ki je z Olimpijo sklenil triletno pogodbo, se je izkazal, privržencem zeleno-belih pa se najbolj vtisnil v spomin z vedno sladko zmago v Ljudskem vrtu (2:1). Olimpija se je takrat znašla v sedmih nebesih, Maribor je imel le še dve točki prednosti. Dva meseca pozneje je bilo vse drugače. Ljubljančani so izgubljali točke, zaostanek za Mariborom pa se je povišal kar na devet točk.

Piko na i težavam je predstavljal rekordni poraz, v katerem je Olimpija v Kidričevem proti Aluminiju prejela kar šest zadetkov. To je bil tudi njegov edini poraz na klopi Olimpije, ki bo prezimila na drugem mestu, v pokalu pa si je zagotovila nastop v polfinalu.

Ker se bodo priprave zmajev na spomladansko nadaljevanje sezone prihodnje leto začele že drugi januarski teden, bo moralo vodstvo zmajev hitro zavihati rokave in najti primernega naslednika. Predsednik Mandarić se je po stresnem zaključku jesenskega dela odpravil čez veliko lužo v ZDA, kjer že tradicionalno preživlja praznične decembrske dneve.

Poleg Barišića zapuščajo Stožice tudi njegovi sodelavci. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Zadnje podrobnosti pri sporazumu o prenehanju sodelovanja s trenerjem Barišićem usklajuje poslovni direktor Dejan Stamenković. Igralci so se odpravili na božično-novoletne počitnice, krajši zimski oddih pa ne bo tako sproščen, kot so pričakovali med jesenskim delom, saj bodo premlevali tudi o tem, kdo jih bo vodil v spomladanskem delu.