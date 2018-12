Vombergar, Savić in Štiglec poskrbeli za minus 9

Ljubljančani so po vseh peripetijah, ki se v teh dneh dogajajo v Olimpiji, v Novi Gorici prišli do druge zmage na zadnjih petih tekmah. Čeprav so igrali brez Roka Kronavetra in Branka Ilića (uradno zaradi poškodb, neuradno pa po poročanju Ekipe SN nista smela iti na Primorsko zaradi spora s predsednikom Milanom Mandarićem) ter tudi Mackyja Bagnacka in Marka Putinčanina, so tudi po zaslugi dveh golov Andresa Vombergarja prvič v sezoni premagali Novogoričane, ki so igrali brez Bedeja Osujija.

Olimpija, ki jo je skoraj zagotovo zadnjič vodil Zoran Barišić (ta je po tekmi za Planet TV sicer dejal, da imajo še nekaj sestankov z vodstvom kluba), je tako ohranila zaostanek devetih točk za vodilnim Mariborom, Novogoričani, ki na zmago čakajo vse od 12. kroga in zaradi česar je pod vprašajem tudi služba trenerja Mirana Srebrniča, pa so ostali sedmi.

Prvi polčas se je končal z izenačenim izidom, čeprav je bila Olimpija nekoliko boljša na terenu. Ta je tudi povedla, in sicer v 16. minuti, ko je Vombergar z bele točke zadel za 1:0 in svoj deveti gol v sezoni. Najstrožjo kazen je zakrivil Žiga Lipušček s prekrškom nad Stefanom Savićem.

Vombergar je bil sicer še nekajkrat nevaren, v 32. minuti je celo prišel neoviran do strela v kazenskem prostoru, a ga je Lipušček blokiral. Pred tem je Asmir Suljić žogo poslal čez gol.

Novogoričani, ki so prek Andrije Filipovića zagrozili že v prvi minuti, ko je dobro posredoval Nejc Vidmar, v 44. minuti pa je ljubljanski vratar, ki je v začetni postavi zamenjal Aljaža Ivačiča, zrušil Filipovića in zakrivil enajstmetrovko. To je zelo zanesljivo s strelom pod prečko unovčil Uroš Celcer in prekinil več kot 300-minutni strelski post belo-modrih.

Stefan Savić se je izkazal z golom, Olimpiji pa je priskrbel tudi enajstmetrovko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V 47. minuti je Filipović poskusil z lobom presenetiti Vidmarja, a je žogo z leve strani s približno 20 metrov poslal malo čez gol. Na drugi strani je v 53. minuti nevarno sprožil Nik Kapun z 20 metrov, Grega Sorčan pa se je izkazal, po kotu pa je nato Aris Zarifović s strelom z glavo zadel vratnico.

Malce pozneje je malce nerodno pred Vidmarjem poskusil Filipović z glavo, ljubljanski vratar pa je žogo odbil.

Že v 57. minuti pa so Ljubljančani znova povedli, z desne strani je podal Dino Štiglec, Savić pa je sredi kazenskega prostora ostal povsem sam in z glavo zadel za 2:1. V 63. minuti sta omenjena igralca izpeljala podobno akcijo, a je takrat Savićev poskus z glavo Sorčan brez težav ukrotil.

V 71. minuti sta preslabo poskušala Vombergar in Suljić, Olimpija pa je imela v teh trenutkih prevlado na igrišču. V 75. minuti je Olimpija povedla s 3:1. Znova je bil v vlogi podajalca Štiglec, žogo je z leve strani poslal pred vrata, kjer je Vombergar z glavo zabil svoj deseti zadetek v sezoni ter se na vrhu lestvice strelcev izenačil s soigralcem Rokom Kronavetrom in Murinim Rokom Sirkom.

V 89. minuti je pri Olimpiji z desne strani poskusil še Kingsley Boateng, a je žogo z diagonalnim strelom poslal malce mimo vratnice.

Športni park, sodniki: Ponis (Koper), Žunič (Kranj) in Vidali (Gračišče).



Strelci: 0:1 Vombergar (16./11 m), 1:1 Celcer (44./11 m), 1:2 Savić (57.), 1:3 Vombergar (75.).



Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc, Bužinel (od 66. M. Kavčič), Kotnik, Gulič (od 73. Džuzdanović), Filipović (od 79. Smajlagić).

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Maksimenko, Zarifović (od 60. Valenčič), Boakye, Tomić, Kapun, Savić (od 87. Boateng), Suljić, Lupeta (od 71. Črnic), Vombergar.



Rumeni kartoni: Kotnik, Filipović; Suljić, Tomić.

Gorica : Olimpija 1:3 (1:1)

Konec tekme! Zaslužena zmaga Olimpije v Novi Gorici, kjer so bili prvaki boljši od prve do zadnje minute.



VIDEO: drugi gol Andresa Vombergarja:



GOOOL! V 75. minuti Olimpija vodi s 3:1. Po novi podaji z leve strani Dina Štigleca je z glavo zadel Andres Vombergar, ki je zdaj z desetimi goli na vrhu lestvice strelcev ujel soigralca Roka Kronavetra in napadalca Mure Roka Sirka.



VIDEO: obramba Nejca Vidmarja



68. minuta: izjemna priložnost za Gorico, do strela je prišel Andrija Filipović, a se je z izjemnim posredovanjem izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar.



VIDEO: gol Stefana Savića:





GOOOL! V 57. minuti Olimpija do vodstva. Po novi podaji Dina Štigleca je z glavo od blizu zadel Stefan Savić.



VIDEO: vratnica Arisa Zarifovića



54. minuta: po kotu skok Arisa Zarifović in strel z glavo, ki je končal v vratnici.



53. minuta: priložnost za Olimpijo. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Nik Kapun, a se je z obrambo izkazal Gregor Sorčan in žogo izbil v kot.



Začetek drugega polčasa! Brez menjav v obeh ekipah. V prvih 45 minutah je bilo precej bolj zanimivo. Kako bo v drugih?



Polčas! Zelo zanimivih prvih 45 minut v Novi Gorici, kjer so sicer vseskozi prevladovali nogometaši Olimpije, a so morali na odmor z izenačenim izidom. Zdi se, da nas čaka zanimiv drugi polčas.



VIDEO: gol Uroša Celcerja:





GOOOL! Z enajstih metrov je bil zanesljiv Uroš Celcer, Nejc Vidmar je bil brez možnosti. Zdaj je 1:1.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko Gorice:





44. minuta: zdaj enajstmetrovka za Gorico! Vratar Olimpije Nejc Vidmar je malce zamudil in na tla spravil Andrijo Filipovića. Sodnik je upravičeno pokazal na belo točko.



VIDEO: nova priložnost Andresa Vombergarja





31. minuta: nova priložnost za Olimpijo. Spet je bil v akciji Andres Vombergar, ki je prišel do strela v kazenskem prostoru. Tokrat je poizkusil z nogo, a iztržil le kot.



27. minuta: še ena priložnost za goste. Izven kazenskega prostora je do strela prišel Asmir Suljić, a meril čez gol.



22. minuta: nova priložnost za Olimpijo. Spet je z leve strani podal Dino Štiglec, spet je do strela z glavo v kazenskem prostoru prišel Andres Vombergar in spet meril mimo.



VIDEO: gol Andresa Vombergarja





GOOOL! V odsotnosti Roka Kronavetra je enajstmetrovko izvajal Andres Vombergar in bil natančen. Olimpija vodi z 1:0, Argentinec s slovenskim potnim listom pa je zadel devetič v prvenstvu v tej sezoni.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko nad Stefanom Savićem





15. minuta: po preiravanju Stefana Savića in dvoboju z Žigo Lipuščkem je nogometaš Olimpije padel v kazenskem prostoru. Sodnik je nemudoma pokazal na enajstmetrovko.



VIDEO: priložnost Andresa Vombergarja:





8. minuta: zdaj priložnost na drugi strani. Po podaji Dina Štigleca z leve strani je v kazenskem prostoru neoviran do strela z glavo prišel Andres Vombergar, a meril čez gol.



1. minuta: že takoj priložnost. Pred golom Olimpije se je znašel Andrija Filipović, a se je povratnik med vratnici Ljubljančanov Nejc Vidmar izkazal z obrambo.



Tekma se je začela! S sredine igrišča so krenili domači nogometaši. Vreme v Novi Gorici je sijajno. Upajmo, da bo takšna tudi tekma.



Znani sta začetni postavi obeh ekip. Na klopi Olimpije bo sedel Zoran Barišić, tako da bo vsaj še eno tekmo trener Ljubljančanov, se je pa Avstrijec odločil za kar nekaj sprememb v prvi postavi. Zanimivo, za nastop ne kandidirata najboljši strelec Rok Kronaveter in kapetan Branko Ilić, torej oba nogometaša, ki so ju prejšnji teden povezovali z odhodom iz kluba. V prvi postavi ni niti vratarja Aljaža Ivačiča. Prvič po več kot enem letu se je v začetni postavi v prvenstvu znašel Nejc Vidmar.

