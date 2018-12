O svoji prihodnosti je končno spregovoril tudi trener Olimpije

Po porazu v Kidričevem z 2:6 prejšnji teden je bilo pri Olimpiji zelo pestro. Strasti je z odmevno izjavo za javnost, v kateri je nekatere svoje nogometaše označil za nedostojne dresa njegovega kluba, razburkal predsednik Milan Mandarić. Ob tem je napovedal kar nekaj igralskih rezov, v pogovoru za Sportal pa dal vedeti, da je vprašljiva tudi prihodnost trenerja, ki je pred tednom dni doživel sploh prvi poraz na klopi Ljubljančanov v treh mesecih, odkar je njihov trener.

Potem so se takšne in drugačne govorice stopnjevale. Najprej se je pisalo o tem, da sta najboljši strelec Olimpije Rok Kronaveter in kapetan Branko Ilić že odigrala zadnji tekmi v majici Olimpije, potem se je začelo šušljati tudi o tem, da bo prišlo do spremembe na trenerskem mestu. Sprva se je zdelo, da že pred tekmo v Novi Gorici, potem je postalo jasno, da vsaj na tekmi proti Gorici spremembe še ne bo.

Sporočilo uro pred začetkom tekme, ki (lahko) pove marsikaj

Je Rok Kronaveter že preteklost? Foto: Grega Valančič/Sportida "Kronaveter ima težave s stegensko mišico, Ilić ima poškodovan gleženj, Vidmar pa si je z delom na treningih zaslužil mesto v prvi postavi," so pri Olimpiji prenesli trenerjevo izjavo kakšno uro pred tekmo proti Gorci in sporočili, da nogometaša, ki naj bi čez teden normalno trenirala, v Novi Gorici ne bosta igrala zaradi poškodb. Ob tem je mesto med vratnicama Aljaž Ivačič prepustil Nejcu Vidmarju, ki je v prvenstvu zaigral sploh prvič v tej sezoni. Naključje ali ne, a med vrsticami se da iz tega razbrati marsikaj.

Tako Kronaveter, Ilić kot Ivačič imajo pogodbe z Olimpijo sicer sklenjene do konca sezone, a prav lahko se zgodi, da so zadnje tekme v njenem dresu že odigrali.

Nogometaši so trenerju jasno izrekli podporo

Igralci so podprli svojega trenerja. Foto: Morgan Kristan / Sportida Tudi brez njihove pomoči so nogometaši Olimpije v Novi Gorici prepričali in zmagali s 3:1. Po tekmi in tudi že med njo, ko sta dvakratni strelec Andres Vombergar in Stefan Savić stekla trenerju v objem, se je zdelo, kot da so se nogometaši Olimpije že poslovili od svojega trenerja, ki naj bi bil na izhodnih vratih, a ta tega za zdaj še ni želel potrditi.

"Danes smo videli, da znajo fantje dobro igrati nogomet. Pokazali so, da imajo veliko potenciala, tako da se je današnja tekma končala zelo pozitivno za nas," je najprej po tekmi povedal Zoran Barišić, ki jev 15 tekmah na klopi Olimpije devetkrat zmagal, petkrat remiziral in le enkrat izgubil.

"Ni še konec. Gremo dalje."

"Ne, ne. Gremo dalje. Čaka nas počitek. Vsem želim lepe praznične dni in še lepši božič. Ko smo prišli, smo videli, v kakšnem stanju je bila naša ekipa. Mislim, da smo jo dvignili. Imeli smo dobre faze in pokazali, da Olimpija igra najlepši nogomet v Sloveniji, pa čeprav včasih rezultati niso bili takšni, kot bi morali biti. Fantje so zelo dobro delali in trenirali. Nekateri so si dvignili ceno. Mislim, da so pokazali veliko, odkar smo prišli," je Avstrijec, ki je v Ljubljano prišel v začetku septembra, povedal najprej.

Veliko se govori, ampak mislim, da zdaj ni trenutek za to, da bi govorili o moji prihodnosti. Imeli bomo še en, dva pogovora. Po tem boste vi prvi vedeli, kako dalje. Mislim, da imamo vsi isti cilj, in sicer, da Olimpije napreduje in raste. Da naredi naslednji korak naprej. Tega si želimo vsi," je še povedal Barišić in pustil v zraku viseti vprašanje o svoji prihodnosti.

Bo Milan Mandarić poskrbel za novo, že četrto trenersko menjavo v tej sezoni? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Končni odgovor v začetku naslednjega tedna?

Več o tem naj bi bilo znanega že kmalu, najverjetneje že v začetku prihodnjega tedna, ko naj bi pri Olimpiji prvič javno spregovorili o prihodnosti svojega trenerja. Glede na to, kaj se je dogajalo v Novi Gorici in predvsem glede na nagle odločitve predsednika Mandarića, ki je bil tokrat s podobo na igrišču precej zadovoljen, pa tudi zaradi tega, ker se zdi, da je trener upošteval nekatera njegova navodila, se lahko zgodi tudi drugačen razplet od tistega, ki s(m)o ga vsi napovedovali v zadnjih dneh. Pisali in govorili s(m)o o tem, da je 48-letni Dunajčan že praktično bivši.