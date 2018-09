Zoran Barišić: menjava trenerja ni nikoli lepa #video

Branilci naslova državnega prvaka so se minuli teden na nadaljevanje sezone pripravljali v Kranjski Gori. Zoran Barišić, ki je trenersko mesto prevzel pred dobrim tednom, je želel čim bolj spoznati ekipo in ji tudi v praksi predstaviti svojo nogometno filozofijo in pričakovanja. Na pripravah se je z novim trenerjem Olimpije pogovarjal novinar Planet TV Tomaž Cuder.

Oseminštiridesetletni nogometni strokovnjak, ki je tri leta vodil tudi 32-kratnega avstrijskega prvaka Rapid, si želi, da bi njegove zelene-bele krasila igra, ki bo navduševala navijače, da bodo ti s tekem odhajali zadovoljni.

"Vsi vemo, da v nogometu štejejo zgolj rezultati. Toda zame je pomembno, kako bom prišel do rezultatov, kakšna je naša igra in kako deluje moštvo. Upam, da bomo lahko navduševali svoje navijače. Mislim, da bodo navijači zadovoljni, tudi če bomo izgubili s 5:4, vendar bomo igrali dober in atraktiven nogomet. Mislim, da bodo potem zadovoljni. Po drugi strani pa so lahko nezadovoljni, ko zmagaš, vendar ne igraš dobro. Želim ustvariti prepoznavno igro Olimpije," je bil jasen novopečeni strateg Ljubljančanov.

V igri še veliko rezerv

Barišić je prepričan, da ima vsa ekipa Olimpije pri igri še veliko rezerv. "Če začnem že pri telesni pripravljenosti kot tudi pri postavitvi na igrišču, kako bodo tekle podaje. Pomembno je, kako se gradi igra, kako se ustvarjajo priložnosti. Na vseh področjih obstaja še veliko možnosti za napredek."

Olimpija je v sedmem krogu Prve lige Telekoma Slovenije visoko ugnala Rudar. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Menjava trenerja ob pravem trenutku

Že četrta menjava trenerja v tej sezoni je za Olimpijo prišla v pravem času med reprezentančnim premorom. Barišić je tako imel več časa, da spozna svoje nove igralce. "Menjava trenerja ni nikoli lepa. To sploh ni prijetno za klub. Toda če pogledamo malce drugače, je bil zdaj morda res pravi trenutek."

Barišić bo debitiral proti Muri

Olimpija bo prvo uradno tekmo z novim trenerjem odigrala čez slab teden dni. Prvi obračun z nestrpnostjo pričakuje tudi novi trener ljubljanskih prvakov.

"Seveda sem radoveden. Slišal sem, da pri Muri vlada zelo posebno vzdušje. Vem, da imajo dobre navijače, upam, da bo na tekmo prišlo tudi veliko naših navijačev, da bodo lahko pomagali našim fantom. Komaj čakam na to tekmo, vendar najprej moramo narediti še nekaj skupnih prvih korakov, vsekakor se moramo dobro pripraviti," je bil jasen Barišić. "Brez navijačev ni nogometa", je prepričan Barišić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zoran Barišić veliko vlogo pripisuje tudi privržencem in navijačem nogometnega kluba Olimpije. "Brez njih ni nogometa. Zato so navijači najbolj pomembni. Igra se za navijače in upam, da bodo naši navijači z nami zadovoljni, da se bomo lahko skupaj veselili. Upam, da bodo za nas navijali v čim večjem številu," je sklenil strateg zeleno-belih.