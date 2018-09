Nenavadna poškodba nogometaša Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so vrnili s krajših priprav v Kranjski Gori, kjer so prvič sodelovali z novim trenerjem Zoranom Barišićem. Pod vodstvom Avstrijca so v soboto v prijateljski tekmi nadigrali mestnega tekmeca Bravo (4:0), na zadnjem treningu pred vrnitvijo v Ljubljano pa za nekaj časa izgubili Asmirja Suljića. Madžar bosanskih korenin si je poškodoval stegensko mišico.