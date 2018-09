Velik hendikep za Maribor #video

Nogometaši Maribora se po visokem porazu na Reki (0:4), kjer s prevetreno zasedbo niso bili dorasli tekmec Kekovi Rijeki, pripravljajo na pokalni izziv. Reprezentančni premor se bo za vijolice končal že v sredo, ko bodo ob 15.30 gostovali v Ljubljani. Na stadionu ŽAK bodo gostovali pri drugoligaškemu klubu Bravo, ki v tej sezoni še ni izgubil.

Maribor v Ljubljani z "reško" zasedbo

Zanimivo je, da se bosta v sredo v osmini finala pomerila kluba, ki sta v soboto izkusila identična poraza (0:4). Maribor je ostal praznih rok na Reki, Bravo pa na Gorenjskem, kjer se je pomeril z Olimpijo.

Rijeka : Maribor 4:0 (3:0) Strelci: Puljić 11./11-m, Gorgon 32., Čolak 41., Heber 54. Postava Maribora: Cotman, Pihler, Ivković (od 58. Rajčević), Uskoković (od 76. Doumbia), Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić (od 87. Štor), Vršič (od 46. Bajde), Felipe Santos (od 46. Ahmedi), Mešanović.

''Na srečanju na Reki smo se fizično kar iztrošili, a se bomo do tekme v pokalu že odpočili. Zavedajoč se, kaj pomeni pokalna tekma, ki ni enostavna, bodo najverjetneje v celoti igrali nogometaši, ki so nastopili na tekmi proti Rijeki. Vprašanje je, ali bo kakšna sprememba. Lahko bi zaigrala prva enajsterica s sobotne tekme,'' je po dvoboju na Hrvaškem najavil Darko Milanič.

Vzdušje na sobotni tekmi med Rijeko in Mariborom:

Če bo obveljala njegova napoved, bo Maribor v sredo v Ljubljani nastopil z začetno enajsterico Cotman, Pihler, Ivković, Uskoković, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić, Vršič, Felipe Santos in Mešanović. Tako bi prvič v tej sezoni na uradni tekmi pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS) lahko nastopil brazilski napadalec Felipe Santos. V prejšnji sezoni je branil barve Ankarana, na Reki, kjer ni pustil bleščečega vtisa, pa je proti Rijeki odigral prvi polčas, nato pa prepustil mesto na igrišču Valonu Ahmediju.

Tavares ni v dobrem stanju

Marcos Tavares se je poškodoval na zadnji prvenstveni tekmi v Kranju. Foto: Vid Ponikvar Trofejni strateg Maribora je v soboto na Kantridi podal priložnost tudi številnim izbrancem, ki ne igrajo in imajo manj tekmovalnega ritma. ''Imeli so priložnost, da se izkažejo. Ni prijetno, če visoko izgubiš, a imamo dovolj moči in kakovosti, da bomo znali iz tega izvleči zaključke. Fantov, ki so nastopiti proti Rijeki, niti slučajno ne želim odstraniti iz mojih misli. Med sezono bom potreboval prav vse,'' je zaupal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste.

Na Reki ni računal na prvega vratarja Jasmina Handanovića, ki ni bil nared za srečanje, nepričakovano pa je ostal tudi brez klubskega rekorderja Marcosa Tavaresa. Kapetan se ubada z zdravstvenimi težavami. ''To je velik hendikep za Maribor. Tavares ni v dobrem stanju. Na zadnji tekmi proti Triglavu (5:1 za Maribor, op. p.) je prejel močan udarec v tetivo. Zaradi njega je verjetno napačno obremenjeval nogo, tako da ga boli list. V tem tednu mu kljub terapijam težav ni uspelo odpraviti,'' je Milanič pojasnil, kako je poskušal Tavares na dan tekme na Reki opraviti trening, a je odnehal že po nekaj minutah.

Darko Milanič po tekmi na Reki:

Pokalni dvoboj med Bravom in Mariborom, za katerega vlada v slovenski prestolnici veliko zanimanje, se bo v sredo začel ob 15.30.