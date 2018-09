Brkić: na Gorenjskem so spoznali, da se splača vlagati v šport #video

Na nogometnem igrišču ekipo Triglava vodi Dejan Dončić, ki je zadnjih 13 let delal v mladinski šoli Domžal, njihov nekdanji trener Siniša Brkić pa se je osredotočil na vlogo športnega direktorja. "Mislim, da iz leta v leto napredujemo, kar dokazujejo tudi rezultati, ne le v članski ekipi, ampak tudi v mlajših kategorijah. So vzponi in padci, kar nas ne ubije, nas ojača. Mislim, da delamo dobro," je z delom v klubu zadovoljen Brkić.

Triglav v tej sezoni vodi Dejan Dončić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Glavni cilj postati stabilen prvoligaš

Glavni cilj kranjske ekipe v tej sezoni je postati stabilen prvoligaš. "Gremo korak za korakom. Lestvico smo si čez lanske kvalifikacije postavili višje, kar smo tudi napovedali. Letos si želimo biti nekje okoli sedmega, osmega mesta. Zelo bo težko, liga je letos še bolj izenačena, ampak na nas je, da delamo. Fantje morajo izkoristiti priložnost, ki jim jo ponuja klub. Nadejam se dobrih tekem in rezultatov," je optimističen športni direktor Triglava.

Velik poudarek na mladih nogometaših

Velik poudarek pri Triglavu dajejo tudi mlajšim nogometašem in selekcijam, na kar stavi tudi Siniša Brkić. "To nam daje nov zagon. Mlajši fantje izkoriščajo priložnost, ki jim jo ponudi Triglav z nastopi v prvi ligi. Potrebovali bi še nekaj izkušenih igralcev, da bi se fantje lažje kalili, ampak mislim, da delamo dobro."

Iz Triglava je letos poleti v Benfico prestopil David Zec. Foto: NK Triglav Kranj Zaradi veliko mlajših nogometašev so v klub pripeljali tudi trenerja Dončića, ki do zdaj ni imel veliko izkušenj v članski konkurenci in je delal predvsem z mladimi. "Trener Dončić se je izkazal v Domžalah, kjer je delal z vsemi mlajšimi kategorijami. Ima vpogled v slovenski nogomet mlajših selekcij in mi poskušamo iz tega čim več iztržiti tudi s prodajo."

Vsako leto višji proračun

Z dosedanjim delom Dončića v klubu je zadovoljen tudi Brkić. "Dončić je dober trener, s to skupino se uči tudi on, ampak absolutno je na pravi poti. Kapo dol tudi predsedniku in upravi kluba. Vsako leto imamo višji proračun, sponzorji se javljajo sami, ker smo ostali v prvi ligi. Spoznali so, da se na Gorenjskem splača vlagati v šport."

Kot edini gorenjski prvoligaš imajo za Triglav več posluha tudi lokalni podjetniki, a Brkić si želi še več. "To, kar imamo do zdaj, je še veliko premalo, če hočemo doseči še kaj več oziroma če želimo gledalcem ponuditi še več. Upam, da bodo letos to prepoznali in da bo drugo leto še večji proračun," je sklenil športni direktor Triglava.

Triglav bo v osmem krogu Prve lige Telekom Slovenije v nedeljo gostoval v Domžalah.