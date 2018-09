Mura preizkuša mladinca Barcelone, Bosancu v Gorici je uspelo

Pri Gorici so v času reprezentančnega premora potrdili podpis pogodbe s hrvaškim branilcem Vladimirjem Oršolićem, ki je bil v Novi Gorici v preizkušnji že nekaj časa in očitno prepričal. Pri Muri je na preizkušnji nekdanji mladinec slovite Barcelone Patrice Sousia. Bo do pogodbe prišel tudi mladi Kamerunec?

Pred odhodom v Perugio z novo kadrovsko novico. Vladimir Oršolić je postal naš novi branilec!



👉🏻 https://t.co/V0DuI9rOCa pic.twitter.com/pJTtgXpHNX — ND Gorica (@NDGorica) September 8, 2018

Vladimir Oršolić je z Gorico treniral že nekaj časa in očitno prepričal trenerja Mirana Srebrniča, saj so pri štirikratnih slovenskih prvakih potrdili, da so z njim podpisali pogodbo. Po novem bo pri Gorici dres s kultno številko 6, ki jo je v času dolgoletne igralske kariere nosil prav zdajšnji trener Srebrnič, v lasti tega 21-letnega nekdanjega člana reprezentančnih selekcij Bosne in Hercegovine, ki je sicer rojen na Hrvaškem.

"Zelo sem vesel, da sem se s klubom uspel dogovoriti o sodelovanju. Tukaj sem že nekaj časa, in zaenkrat je vse tako kot mora biti. Ekipa me je lepo sprejela, poleg tega pa se na treningih dela zelo kvalitetno. Kar se tiče osebnih želja, si želim čim več zdravja. S trdim delom si bo potrebno izboriti mesto v moštvu, in posledično z dobrimi igrami izpolniti pričakovanja s strani kluba. Rad bi se zahvalil upravi in trenerskemu štabu za zaupanje, ki so mi ga pokazali s ponujeno pogodbo," je ob podpisu povedal Oršolić, ki je bil v preteklosti član zagrebških Lokomotive in Dinama, pri katerem je igral za drugo ekipo, igral pa tudi za NK Lučko, iz katerega je prišel v Slovenijo.

Bo mladinec Barcelone prepričal Anteja Šimundžo?

Patrice Sousia v družbi najdražjega nogometaša vseh časov Neymarja, ko sta bila še oba člana Barcelone. Foto: Twitter Zanimiv nogometaš pa je na preizkušnji tudi v Muri. Pri sobotni zmagi na prijateljski tekmi proti madžarskemu drugoligašu Siofoku je za ekipo Anteja Šimundže v drugem polčasu zaigral Patrice Sousia.

Gre za 19-letnega napadalca iz Kameruna, ki je pri Muri na preizkušnji in je bil do julija letos član mlajših selekcij slovite Barcelone.

Tja je s 13 leti prišel iz nogometne šole slovitega rojaka Samuela Eto'oja, a se do članske ekipe ni prebil, tako da utegne biti Murska Sobota, če bo seveda prepričal, njegova prva izkušnja v profesionalnem nogometu.