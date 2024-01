Tako je bilo na Bonifiki leta 2015, ko sta se Koper in Hajduk pomerila na evropski tekmi, na Bonifiki pa je bilo ogromno hrvaških navijačev. Kanarčki so takrat zmagali s 3:2, a nato na povratni tekmi na Poljudu izgubili z 1:4 in izpadli.

Tako je bilo na Bonifiki leta 2015, ko sta se Koper in Hajduk pomerila na evropski tekmi, na Bonifiki pa je bilo ogromno hrvaških navijačev. Kanarčki so takrat zmagali s 3:2, a nato na povratni tekmi na Poljudu izgubili z 1:4 in izpadli. Foto: Vid Ponikvar

Po Rogaški (0:1 proti zagrebškemu Dinamu) sta uvodni prijateljski tekmi v sklopu priprav na spomladanski del nogometne sezone odigrala še Radomlje in Aluminij. Vsi trije so doživeli poraz brez danega doseženega zadetka. Radomljani so na Čatežu izgubili z Rijeko (0:2), Kidričani pa v Umagu s splitskim Hajdukom (0:3), za katerega je zadetek dosegel tudi donedavni branilec mlinarjev. Zanimivo je, da so si trije najslabši slovenski prvoligaši za začetek priprav izbrali tri najboljše hrvaške klube.

Začetek pripravljalnega obdobja klubov 1. SNL so zaznamovala sosedska slovensko-hrvaška srečanja. V soboto je zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš Rogaška drago prodal kožo favoriziranemu zagrebškemu Dinamu in na stadionu Maksimir izgubil z 0:1, tri dni pozneje sta proti hrvaškima velikanoma doživela poraz še dva slovenska prvoligaša, ki ju sodeč po uvrstitvi na lestvici v spomladanskem delu čaka še krčevit boj za obstanek.

Rijeki pomagal tudi Dejan Petrović

Nekdanji nogometaš Aluminija Dejan Petrović se je pred selitvijo na Reko dokazoval na Dunaju pri Rapidu in bil občasni slovenski reprezentant. Foto: AP / Guliverimage Radomljani so na Čatežu priznali premoč Rijeki (0:2). Dvoboj je trajal kar 105 minut, saj sta se trenerja dogovorila, da bodo v prvem polčasu igrali polno uro. Rijeka, ki bo spomladanski del na Hrvaškem začela bistveno prej kot slovenski klubi, saj jo prvi spopad za točke čaka že čez dva tedna, spomladanski del 1. SNL pa se bo začel 10. februarja, je dosegla zadetka šele v drugem polčasu. Mrežo mlinarjev sta zatresla Momo Yansane in Niko Galešić. Takrat je bil na zelenici tudi slovenski legionar pri Rijeki Dejan Petrović, ki je v tej sezoni zaradi zdravstvenih težav izpustil večino dvobojev, zdaj pa je že povsem pripravljen za nova dokazovanja.

Trener Radomljanov Oliver Bogatinov je v dvoboj z Rijeko vstopil z enajsterico Velić, Marković, Ševelj, Korun, Posavac, Krolo, Vokić, Da Cruz, Kukovec, Gavrić in Nuhanović, v nadaljevanju so zaigrali še Baš, Petrašilo, Jazbec, Davidović, Gorenc Stanković, Bijelonja, Cerar, Močnik, Žaler, Ljutić, Pogačar in Šošić. Tako je za Radomljane debitiral donedavni up Olimpije Nemanja Gavrić, še vedno pa za mlinarje nastopa Madžid Šošić, nadarjeni zvezni igralec iz BiH in posojeni nogometaš Hajduka, ki je bil v jesenskem delu 1. SNL v dobri formi ter bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal delodajalca.

Moč Rijeke bo prihodnji teden (17. januarja) okusil še ljubljanski Bravo.

Ogromno zanimanje navijačev Hajduka za tekmo na Bonifiki

Aluminij se je na uvodni preizkušnji v koledarskem letu 2024 pomeril s splitskim Hajdukom, ki se podobno kot Kidričani na nadaljevanje sezone pripravlja v Umagu. Če je pred Štajerci obdobje, v katerem si bodo skušali zagotoviti obstanek med prvoligaško elito, imajo Dalmatinci višje cilje.

Kako so navijači Hajduka pričakali nogometaše ob prihodu na priprave v Umag:

Po skoraj dveh desetletjih so na Hrvaškem prezimili na prvem mestu, s tem pa se je evforija zvestih navijačev, ki na nov državni naslov čakajo vse od leta 2005, le še povečala. Kako tesno in strastno vez je Hajduk spletel z navijači, bo kmalu moč videti tudi v Sloveniji, saj bodo Splitčani 17. januarja gostovali na Bonifiki. Iz koprskega kluba sporočajo, da za ogled srečanja vlada izjemno zanimanje privržencev Hajduka, zlasti tistih iz istrskih mest, tako da bi jih prišlo celo dva tisoč. Tribune Bonifike bi bile lahko tako na zimski pripravljalni tekmi bolj polne kot na večini prvoligaških spopadov, to bo tudi prvo srečanje, na katerem se bo navijačem Kopra na domačem stadionu predstavil novopečeni trener Aleksander Radosavljević.

V polno tudi donedavni mlinar

Robert Pevnik je z Aluminijem začel priprave s tekmo proti Hajduku, Zoran Zeljković (Olimpija) pa jih bo začel v soboto proti hrvaškemu drugoligašu Jarunu. Foto: www.alesfevzer.com Hajduk je v torek v Umagu odpravil Aluminij s 3:0. Vratarja Sama Pridgarja je v prvem polčasu premagal prvi zvezdnik splitskega velikana Marko Livaja, v drugem delu, ko je med vratnicama Kidričanov stal mladi Jan Petek, pa sta prednost Dalmatincev povečala Dominik Prpić, 19-letni branilec, ki je jeseni nastopal v 1. SNL kot posojeni igralec Hajduka pri partnerskem klubu Radomljah, in Filip Krovinović, ki se je podpisal pod potezo srečanja in z neubranljivim udarcem z razdalje postavil končnih 3:0.

Trener Aluminija Robert Pevnik je od prve minute zaigral v postavi Pridgar, Jovan, Koblar, Martić, Schabuach, Jagić, Gorenak, Susso, Jovanović, Tanyi in Matić, v nadaljevanju so dobili priložnost še Petek, Jovanović, Kosi, Šubarić, Zeljković, Pečnik, Bilyi, Simonič, Maružin, Brumec, Škoflek, Baskera in Šarac. Najlepši priložnosti za zadetek sta pri Aluminiju zapravila novopečeni ''B''-reprezentant Sandro Jovanović ter Hrvat Loren Maružin.

Jesenski prvaki 1. SNL v soboto proti Dinamu

Po treh slovensko-hrvaških tekmah tako južni sosedje vodijo s 3:0. Kmalu sledijo novi sosedski spopadi, na katerih bi bilo lahko drugače, saj bodo nastopili tudi najboljši slovenski klubi. Jesenski prvaki Celjani se bodo tako v soboto pomerili z zagrebškim Dinamom, v zadnjem desetletju najmočnejšim in najstabilnejšim klubom na tem delu Evrope.

Damir Krznar je pred prihodom v Slovenijo nazadnje deloval pri zagrebškem Dinamu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To bo posebna tekma za Damirja Krznarja, v preteklosti dolgoletnega igralca in trenerja modrih. Dinamo se bo pred tem pomeril še s kranjskim Triglavom, dvoboj bo odigral danes.

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) – Celje 16. 1. Osijek (Hrv/1) – Celje 22. 1. Celje – Pogon Szczecin (Pol/1) 26. 1. Celje – Prishtina (Kos/1) 30. 1. Celje – Austria Lustenau (Avt/1) 4. 2. Celje – Aluminij (Slo/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 13. 1. Olimpija – Jarun (Hrv/2) 21. 1. Olimpija – Debrecen (Mad/1) 24. 1. Olimpija – Ludogorec Razgrad (Bol/1) 27. 1. Olimpija – Banik Ostrava (Češ/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 13. 1. Koper – Osijek (Hrv/1) 17. 1. Koper – Hajduk Split (Hrv/1) 21. 1. Koper – Zaglebie Lubin (Pol/1) 27. 1. Koper – WSG Tirol (Avt/1) 3. 2. Koper – Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor – Nafta (Slo/2) 22. 1. Maribor – Trenčin (Slk/1) 25. 1. Maribor – Lech Poznan (Pol/1) 28. 1. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Rakow Czestochowa (Pol/1) 1. 2. Maribor – Tuzla City (BiH/1) 6./7. 2. Maribor – Bistrica (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Rijeka (Hrv/1) – Bravo 20. 1. Bravo – Austria Celovec (Avt/1) 26. 1. Bravo – Ried (Avt/2) 30. 1. Bravo – Rukh Vynnyky (Ukr/1) 31. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 20. 1. Mura – Velež Mostar (BiH/1) 22. 1. Mura – Kisvarda (Mad/1) 24. 1. Mura – Rakow Czestochowa (Pol/1) 26. 1. Mura – TS Galaxy (JAR/1) 28. 1. Mura – Arsenal Tula (Rus/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 13. 1. Domžale – Austria Celovec (Avt/1) 23. 1. Domžale – Slask Wroclaw (Pol/1) 26. 1. Domžale – Rukh Vynnyky (Ukr/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 9. 1. Radomlje – Rijeka (Hrv/1) 0:2 / 13. 1. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 18./20. 1. Orijent (Hrv/2) – Radomlje 18./20. 1. Radomlje – Makedonija GjP (SMk/1) 24. 1. Radomlje – Beltinci (Slo/2) 27. 1. Radomlje – Brinje Grosuplje (Slo/2) 30. 1. Radomlje – Tekstilac (Srb/2) 31. 1. Radomlje – Radnički (Srb/1)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 9. 1. Aluminij – Hajduk Split (Hrv/1) 0:3 / 15. 1. Aluminij – Rudar Velenje (Slo/2) 20. 1. Aluminij – Rudeš (Hrv/1) 24. 1. Aluminij – Sarajevo (BiH/1) 27. 1. Aluminij – Makedonija GJP (SMk/1) 4. 2. Aluminij – Celje (Slo/1)

Rogaška