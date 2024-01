Celjani so se okrepili z Jamajčanom, ki se je kalil v Angliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa slovenskega nogometnega prvenstva Celje je sporočila, da se je za sodelovanje dogovorila z Jamajčanom Rolandom Aaaronsom. Osemindvajsetletni krilni napadalec je s klubom sklenil pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. V klub prihaja kot prost igralec.

Aarons je rojen v Kingstonu. Kot mlad nogometaš se je preselil v Anglijo, kjer se je pridružil akademiji Newcastla. Po uspešnem prebijanju skozi mlajše selekcije je debi v premier league dočakal v 1. krogu sezone 2014/15, ko je vstopil na tekmi proti Manchester Cityju. Skupno je za Newcastle zbral 27 nastopov v vseh tekmovanjih.

V sezoni 2017/18 je s statusom posojenega nogometaša igral za Verono, sezono kasneje pa za Slovan Liberec in Sheffield Wednesday. Tudi sezona 2019/20 je prinesla dve posoji (Wycombe, Motherwell), nato pa je sledil prestop v drugoligaša Huddersfield. Za klub iz osrčja Anglije je odigral 11 tekem, v lanski sezoni pa znova branil barve Motherwella.

Aarons je zbral tudi pet nastopov za reprezentanco Anglije do 20 let, pa tudi dva za člansko izbrano vrsto Jamajke, katere član je bil v lanski ligi narodov Concacafa.

"Vesel sem, da sem po prestani preizkusni dobi dobil priložnost, da postanem del Celja. Ekipa je zelo kakovostna, želim ji dodati vse, kar premorem," je ob prestopu za klubsko spletno stran med drugim dejal Aarons.

Koprčani z novim Hrvatom

Potem ko se je slovenskemu prvoligašu Kopru, tretjemu klubu državnega prvenstva, pridružil Hrvat Fran Tomek, so kanarčki objavili, da so sklenili sodelovanje še z njegovim rojakom Petrom Petriškom. Enaindvajsetletni krilni napadalec je podpisal dveletno pogodbo. Mariborčani so sporočili, da Xhuliano Skuka zapušča klub.

Pri obalnem klubu je Petar Petriško drugi novinec v zimskem prestopnem roku po Tomeku.

Medtem so iz vijoličastega tabora sporočili, da bo 25-letni albanski napadalec Skuka, ki je pri ta čas četrtemu klubu slovenskega prvenstva igral kot posojeni nogometaš, kariero nadaljeval pri domačem moštvu Partizanija.