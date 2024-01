Priprave na spomladansko bitko: kako so kadrovali, koga pogrešajo, kdo je na stranskem tiru?

Slovenski nogometni prvoligaši so začeli priprave na spomladanski del sezone. Ta se bo z 20. krogom Prve lige Telemach začel 10. februarja. Po jesenskem delu najbolje kaže Celju, ki ima lepo prednost pred tekmeci in lepo priložnost, da po letu 2020 spet postane državni prvak.

Po 19 krogih imajo Celjani 47 točk oziroma kar deset več od najbližjega zasledovalca, ki je ljubljanska Olimpija. Koper na tretjem mestu zaostaja že 17 točk, Maribor na četrtem in Bravo na petem pa 18. Spodnji del lestvice začenja Mura z 22 točkami zaostanka, Domžale zaostajajo še dve več, najresnejši kandidati za boj za obstanek pa so Aluminij, ki ima 18 točk, Kalcer Radomlje, ki so pri 17, in Rogaška z 11 točkami.

Krznar vidi veliko prostora za napredek

Trener Celja Damir Krznar je igralce zbral v začetku tedna in jih sprva odpeljal na priprave na Hrvaško, pozneje pa bodo šli tudi v Turčijo, priljubljeno pripravljalno destinacijo slovenskih prvoligašev. "Bilo je optimalno število prostih dni. Dovolj za popolno regeneracijo igralcev in za to, da si znova zaželijo novih izzivov," je Ekipa SN navedla Krznarja.

Ta je poudaril, da je prostora za napredek še precej, tako v obrambi kot v napadu. Želi si izboljšati prebijanje nizkega bloka tekmecev ter tudi več neposrednosti in igranja v globino. Ekipo je za zdaj okrepil s krilnim napadalcem Rolandom Aaronsom, napadalcem Sundayem Adetunjijem in Aljažem Kreflom, novih pa - z izjemo še enega krilnega nogometaša - niti ne načrtuje.

Trener Zoran Zeljković bo v kratkem dobil še dva igralca, enega napadalca in enega na položaju "desetke", če se ne bo izšlo s Pedrom. Oba bosta tujca. Foto: www.alesfevzer.com

Pri Olimpiji z nekaterimi niso našli skupnega jezika

Olimpija, ki je v Radomlje poslala Nemanjo Gavrića, za zdaj ni sporočila posebej odmevnih kadrovskih sprememb, zanikala je tudi kakršne koli finančne težave ali neplačila dolgov. Je pa na stranski tir postavila Ruija Pedra, Pascala Estrado, Mustafo Nukića in Marka Mijailovića. Slednji trije so že preteklost Olimpije, tako kot pred tem Krefl, verjetno pa bo podobna usoda doletela tudi Pedra, saj, kot pravijo v vodstvu kluba, za zdaj ne najdejo skupnega jezika za podaljšane sodelovanja.

Foto: www.alesfevzer.com Bo pa trener Zoran Zeljković v kratkem dobil še dva igralca, enega napadalca in enega na položaju "desetke", če se ne bo izšlo s Pedrom. Oba bosta tujca. "Vzdušje v ekipi je dobro. Veseli me, da so program, ki so ga imeli, izpolnili. Čaka pa nas težko delo. Za Celjem zaostajamo za 10 točk, tako da nismo odvisni sami od sebe. Naredili bomo vse, da prehitimo Celjane. Dokler bo teoretična možnost, se ne bomo predali," je na novinarski konferenci dejal Zeljković. Ta je ekipi priključil tudi nekaj mladih domačih igralcev.

"Skupaj s strokovnim štabom bomo delali vse, da bo ekipa vse boljša. Da bo Koper konstanten, prevladujoč na igrišču, dinamičen, odločen." Foto: FC Koper

Drugače je s Koprom, ki v začetku leta aktivno sodeluje na nogometnem trgu. Ahmed Franck Sidibe in Fran Tomek sta okrepila zvezno vrsto, Petar Petriško pa je novi krilni napadalec. Ena ključnih sprememb pa se je zgodila na trenerskem položaju, po odhodu Zorana Zeljkovića k Olimpiji in neuspešnem igranju pod vodstvom Safeta Hadžića je koprsko vodstvo priložnost ponudilo Aleksandru Radosavljeviću.

"Vem, kam sem prišel. Koper ima vedno visoke ambicije. Skupaj s strokovnim štabom bomo delali vse, da bo ekipa vse boljša. Da bo Koper konstanten, prevladujoč na igrišču, dinamičen, odločen," je na novinarski konferenci dejal Radosavljević. Slednji ne bo mogel računati na Maksa Barišića, ta je odšel v Maribor, na trgu pa sta zanimiva za odhod tudi Luka Vešner Tičić in Ahmed Ankrah, verjetno odhaja tudi Ramazan Orazov.

Šuler upa, da bodo v Turčijo odšli z ekipo, ki bo na voljo za spomladanski del

Maribor bo spomladi poskusil pokazati bistveno več, kot je jeseni. Ante Šimundža je začel krepiti ekipo, Barišić, Lan Vidmar in Litovec Pijus Širvyjs so za zdaj novinci, po poročanju Ekipe SN pa bo zvezno vrsto okrepil tudi Brazilec Lucas Ramos. Kot pa je razkril športni direktor Marko Šuler, bo mesto v ekipi dobil še en (tuji) napadalec.

"Zgodilo se bo tudi nekaj odhodov, skušali pa bomo storiti vse, da bi se na osrednji del priprav v Turčiji odpravili z ekipo, ki bo na voljo za spomladanski del in v precejšnji meri tudi za drugo polovico leta." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Zgodilo se bo tudi nekaj odhodov, skušali pa bomo storiti vse, da bi se na osrednji del priprav v Turčiji odpravili z ekipo, ki bo na voljo za spomladanski del in v precejšnji meri tudi za drugo polovico leta," je še pojasnil Šuler.

Ta četverica predstavlja tudi glavne kandidate za zapolnitev mest, ki vodijo v Evropo. Za zdaj korak z njimi drži tudi Bravo, ki je navdušil v jesenskem delu, trenutno ima Aleš Arnol na voljo bolj ali manj enako zasedbo kot jeseni, obeta se prihod na posojo Tihomirja Maksimovića iz Olimpije. Pri Muri so na mesto športnega direktorja pripeljali nekdanjega reprezentanta Roberta Korena, ki je nasledil Denisa Rajbarja, sicer pa za zdaj tektonskih premikov v kadru še ni, odšel je sicer Kobie Morris.

Aleš Arnol ima na voljo bolj ali manj enako zasedbo kot jeseni, obeta se prihod na posojo Tihomirja Maksimovića iz Olimpije. Foto: Nik Moder/Sportida

Tudi v Domžalah za zdaj še ni posebnih kadrovskih novic, Dušan Kosić bo še naprej računal tudi na mlade, kot je Luka Topalović, ki je že opozoril nase. Konkurenco med vratnicama je zaostril Lovro Štubljar, ki ga je Domžalam posodil Empoli.

Aluminij, Radomlje in Rogaška bodo bržčas tisti, ki se bodo najsrditeje borili za obstanek. Kidričani po večjih kadrovskih spremembah še niso posegli, Radomljani so podpisali dolgoročno pogodbo z 20-letnim nekdanjim vezistom Olimpije Gavrićem, Rogaška pa je predvsem ostala brez izkušenega vezista Žana Benedičiča, ki bo kariero nadaljeval v Litvi.