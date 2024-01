Mariborčani predstavili tujo moč

Širvys, ki ima 12 nastopov v članski reprezentanci Litve, je v prejšnji sezoni tamkajšnjega državnega prvenstva v majici Panevežysa dosegel sedem zadetkov in prispeval šest podaj. Trikrat se je doslej med strelce vpisal tudi v majici z državnim grbom.

Pred začetkom priprav prihod novinca št. 3: Pijus Širvys, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



25-letni reprezentant Litve, ki je zelo učinkovit v vlogi desnega bočnega branilca (7 golov, 6 asistenc v prejšnji sezoni), s pogodbo do 2026.



➡️ https://t.co/36bu19iS0Z#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/RNQTqmVve3 — NK Maribor (@nkmaribor) January 3, 2024

"Ob bojevitosti in izpolnjevanju obrambnih nalog se odlikuje tudi s kreativnostjo v fazi napada," o prihodu Litovca pravi Marko Šuler. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Glede na to, da smo na desni strani zelo okrnjeni, saj imamo trenutno na voljo le Žiniča, smo potrebovali rešitev za povečanje konkurence. Milec se namreč postopoma vrača po dolgi, neprijetni poškodbi in je še vprašljivo, kako dolgo bo trajalo okrevanje. Igralcev, kot je Pijus, ni veliko na tržišču. Prihaja kot prost igralec, ki redno igra za državno reprezentanco in ima spoštljivo statistiko. Po opravljenem skavtingu in pridobljenih informacijah tudi značajsko ustreza našim zahtevanim merilom. Ob bojevitosti in izpolnjevanju obrambnih nalog se odlikuje tudi s kreativnostjo v fazi napada. Hkrati pa ima veliko željo po dokazovanju in sprejema prihod v Maribor kot velik izziv. Hitro smo sklenili dogovor. Pijus se bo moštvu pridružil že na skupni večerji pred začetkom priprav,” je prihod Litovca za klubsko spletno stran pojasnil športni direktor Marko Šuler.

"Zelo sem vesel, da sem postal član Maribora. Vem, da ima bogato zgodovino, o klubu pa sem slišal veliko lepega od igralcev, ki so doslej igrali v Sloveniji. Veselim se trenutka, ko se bom prvič predstavil gledalcem v Ljudskem vrtu in z velikim motivom začenjam priprave. Zame je najbolj pomembno, da moštvo igra dobro, jaz pa skušam predvsem prispevati svoj delež," je med drugim ob podpisu pogodbe dejal Širvys.

Roko Jurišić ni več član Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Hrvaški branilec Roko Jurišić ni več član nogometnega kluba Mure, je murskosoboški prvoligaš sporočil na spletni strani. Kariero bo nadaljeval v Osijeku. Jurišić po pol leta zapušča Fazanerijo, za črno-bele je zbral 17 nastopov v vseh tekmovanjih, dosegel je en gol.

"Roko je bil z nami le pol leta, a je v tem času pokazal, da premore veliko znanja in da je le vprašanje časa, kdaj bo naredil korak naprej v karieri. Rad bi se mu zahvalil za njegov doprinos v tem času in mu zaželel vse dobro v novem klubu," je ob koncu sodelovanja za spletno stran dejal predsednik Mure Robert Kuzmič.