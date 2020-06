Zapuščina Zlatka Zahovića, ki vas utegne presenetiti

Zlatko Zahović je med letoma 2007 in 2020, ko je stanoval v Ljudskem vrtu, dodobra spremenil zgodovino mariborskega nogometnega prvoligaša in s tem tudi slovenskega klubskega nogometa. Za Maribor na bolje, seveda.

Preden je zakorakal na Mladinsko ulico 29 v Mariboru, je bila lestvica najbolj trofejnih slovenskih klubov, ko beseda nanese na naslove prvaka, takšna: Maribor 7, Gorica in Olimpija 4, Domžale 2. Danes je razmerje nekoliko drugačno. Maribor ima 15 naslovov, Olimpija 6, Gorica 4, Domžale 2 in Koper 1.

Še veliko globlje je v zgodovino zarezal, ko beseda nanese na evropske podvige. Pred njim je Maribor (in z njim ves slovenski nogomet) dočakal le eno ligo prvakov. Po njem se Maribor (in z njim ves slovenski nogometaš) ponaša s tremi ligami prvakov, tremi uvrstitvami v skupinski del lige Europa, enkrat pa je kot prvi in tudi zadnji slovenski klub v Evropi stanoval, tudi ko se je sezona prevesila v drugi del in je šla v izločilne dele.

Zahovićev Maribor le kanček uspešnejši

Kakšna pa je pred Zahovićem in po njem statistika večnih derbijev? Zakopali smo se v zgodovino prvenstvenih obračunov Olimpije in Maribora od leta 1991 in upoštevali uspešnost obeh klubov na njih.

Do zdaj sta največja slovenska nogometna kluba v prvenstvo odigrala 84 derbijev. Uspešnejši je Maribor, ki je zbral 39 zmag, medtem ko se lahko Olimpija pohvali samo z 18. Z remijem se je končalo 27 derbijev.

Pred Zahovićem smo v prvi slovenski ligi videli 41 derbijev. Mariboru je pripadlo 20 zmag, Olimpiji 12, na devetih medsebojnih obračunih največjih slovenskih tekmecev pa ni bilo zmagovalcev.

Po Zahoviću? Le šest zmag Olimpije, 18 remijev in 19 zmag Maribora. Upoštevajoč zgolj zmage, je Zahović uspešnost na derbijih dodobra prevesil na mariborsko stran tehtnice.

Če upoštevamo osvojene točke od vseh, ki so bile na voljo,* so rezultati precej drugačni. Maribor pred Zahovićem je na derbijih osvojil 56,1 odstotka točk. Maribor z Zahovićem le malo več, 58,1 odstotka točk, ki so bile na volje.

Rezultat, ki je glede na število lovorik, zagotovo presenetljiv. V 11 prvenstvenih sezonah v tem času je bil Maribor prvak namreč kar osemkrat. Olimpiji je uspelo le dvakrat. Preostali dve lovoriki sta si razdelila Domžale in Koper.

*Sistem točkovanja, po katerem zmaga prinaša tri, in ne dve točki, je nastopil šele v sezoni 1995/96, a smo pri tokratni analizi tudi za prve štiri sezone v zgodovini slovenske prve lige upoštevali kriterij, ki velja danes.

Statistika prvenstvenih derbijev od leta 1991:

Zmage Maribora: 39

Remiji: 27

Zmage Olimpije: 18

Statistika derbijev pred Zlatkom Zahovićem:

Zmage Maribora: 20

Remiji: 9

Zmage Olimpije: 12

Statistika derbijev z Zlatkom Zahovićem:

Zmage Maribora: 20

Remiji: 6

Zmage Olimpije: 6

Statistika vseh prvenstvenih derbijev v Ljubljani:

Zmage Maribora: 17

Remiji: 14

Zmage Olimpije: 9

Statistika vseh prvenstvenih derbijev v Stožicah:

Zmage Maribora: 8

Remiji: 9

Zmage Olimpije: 2

Vsi prvenstveni derbiji v času Zlatka Zahovića:

8. avgust 2009 (4. krog sezone 2009/10):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Bačinović 4



17. oktober 2009 (13. krog sezone 2009/10):

Olimpija : Maribor 0:1 (0:0)

Tavares 83.



9. december 2009 (22. krog sezone 2009/10):

Maribor : Olimpija 2:1 (2:1)

Plut 4., Tavares 21.; Džinić 19./a.g.



16. april 2010 (31. krog sezone 2009/10):

Olimpija : Maribor 1:1 (1:1)

Bonifacio 24.; Mihelič 20.



29. september 2010 (4. krog sezone 2010/11):

Olimpija : Maribor 0:1 (0:1)

Berić 27.



16. oktober 2010 (13. krog sezone 2010/11):

Olimpija : Maribor 0:0



12. marec 2011 (22. krog sezone 2010/11):

Olimpija : Maribor 0:0

R.K.: Viler 78./Maribor



4. maj 2011 (31. krog sezone 2010/11):

Maribor : Olimpija 2:2 (1:1)

Škerjanc 5., Jović 89.; Velikonja 45., Berić 87.; R.K.: Kašnik 18./Olimpija; Potokar 77./Maribor



28. avgust 2011 (7. krog sezone 2011/12):

Olimpija : Maribor 4:1 (3:0)

Lovrečič 19., Čadikovski 34., Radujko 39., Vršič 85.; Tavares 76.



30. oktober 2011 (16. krog sezone 2011/12):

Maribor : Olimpija 2:2 (1:2)

Ibraimi 45., Cvijanović 68.; Škerjanc 28., Valenčič 45.; R.K.: Mezga 22./Maribor



21. marec 2012 (26. krog sezone 2011/12):

Olimpija : Maribor 1:2 (0:1)

Vršič 88./11m; Velikonja 6., Cvijanović 53.



12. maj 2012 (34. krog sezone 2011/12):

Maribor : Olimpija 3:2 (2:0)

Volaš 32., Velikonja 42., 57.; Lovrečič 63., Bešić 90.



11. avgust 2012 (5. krog sezone 2012/13):

Olimpija : Maribor 0:0

R.K.: Arghus 45./Maribor



20. oktober 2012 (14. krog sezone 2012/13):

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Tavares 89.; R.K.: Zarifović 28./Olimpija



10. marec 2013 (23. krog sezone 2012/13):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:1)

Nikezić 58.; Fajić 22.; R.K.: Handanović 70./Maribor



11. maj 2013 (32. krog sezone 2012/13):

Maribor : Olimpija 2:1 (1:1)

Cvijanović 33., Berić 73.; Lovrečič 45.; R.K.: Fink 67./Olimpija



6. oktober 2013 (13. krog sezone 2013/14):

Maribor : Olimpija 2:0 (1:0)

Mendy 22., Bohar 66.



2. marec 2014 (4. krog sezone 2013/14):

Olimpija : Maribor 0:3 (0:1)

Bohar 34., Fajić 78., Mendy 90.



15. marec 2014 (22. krog sezone 2013/14):

Olimpija : Maribor 2:0 (2:0)

Rodić 2., Trifkoviž 45.; R.K.: Djermanović 82./Olimpija



3. maj 2014 (31. krog sezone 2013/14):

Maribor : Olimpija 2:0 (1:0)

Djermanović 5./a.g., Cvijanović 66./11m; R.K.: Zarifović 65./Olimpija



4. oktober 2014 (12. krog sezone 2014/15):

Maribor : Olimpija 3:3 (2:3)

Mendy 12., Šuler 19., Tavares 90.; Vukčević 4., Šporar 10., Kapun 41.



4. marec 2015 (21. krog sezone 2014/15):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Ndiaye 42.; R.K.: Kapun 83./Olimpija



8. april 2015 (3. krog sezone 2014/15):

Olimpija : Maribor 0:0



29. april 2015 (30. krog sezone 2014/15):

Maribor : Olimpija 3:1 (1:0)

Bohar 8., 76., Vršič 77., Rajčević 88; Bajrić 24.



16. avgust 2015 (6. krog sezone 2015/16):

Maribor : Olimpija 0:3 (0:2)

Henty 5., 27., Šporar 90.; R.K.: Gigli 76./Maribor



21. november 2015 (15. krog sezone 2015/16):

Olimpija : Maribor 2:2 (1:2)

Šporar 26., 90.; Bajde 7., Stojanović 21.; R.K.: Stojanović 65./Maribor



5. marec 2016 (24. krog sezone 2015/16):

Maribor : Olimpija 0:0



7. maj 2016 (33. krog sezone 2015/16):

Olimpija : Maribor 1:2 (1:0)

Kronaveter 19.; Novaković 80./11m, Tavares 90.



8. avgust 2016 (4. krog sezone 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:1 (0:1)

Novaković 18.; Zajc 79.



15. oktober 2016 (13. krog sezone 2016/17):

Olimpija : Maribor 1:3 (0:1)

Kronaveter 86.; Novaković 35., Pihler 49., Zahović 90.



25. februar 2017 (22. krog sezone 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Zahović 51.



29. april 2017 (31. krog sezone 2016/17):

Olimpija : Maribor 0:0



27. avgust 2017 (7. krog sezone 2017/18):

Olimpija : Maribor 0:0



17. november 2017 (16. krog sezone 2017/18):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6.



31. marec 2018 (25. krog sezone 2017/18):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



19. maj 2018 (34. krog sezone 2017/18):

Maribor : Olimpija 2:3 (1:1)

Zahović 12., 52.; Čanađija 3., Kronaveter 74./11m, Vombergar 90.



19. avgust 2018 (5. krog sezone 2018/19):

Olimpija : Maribor 0:3 (0:1)

Mlakar 26., Dervišević 49., Hotić 70.



27. oktober 2018 (14. krog sezone 2018/19):

Maribor : Olimpija 1:2 (1:0)

Hotić 40.; Vombergar 52., Tomić 63.; R.K.: Hotić 79./Maribor



16. marec 2019 (23. krog sezone 2018/19):

Olimpija : Maribor 0:0



11. maj 2019 (32. krog sezone 2018/19):

Maribor : Olimpija 0:3 (0:3)

Kadrić 16., Kronaveter 18., Čekiči 35.



28. julij 2020 (3. krog sezone 2019/20):

Maribor : Olimpija 0:0

R.K.: Maksimenko 15./Olimpija



28. september 2019 (12. krog sezone 2019/20):

Olimpija : Maribor 2:4 (1:2)

Menalo 33., Vukušić 54.; Zahović 1., Kronaveter 16., 90., Požeg Vancaš 90.



22. februar 2020 (21. krog sezone 2019/20):

Maribor : Olimpija 1:1 (0:1)

Kronaveter 52.; Vukušić 34.

