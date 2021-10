Prvoligaški klubi se med reprezentančnim odmorom pripravljajo na naporno nadaljevanje jesenskega dela, najbolj pestro dogajanje pa je mogoče zaznati v Ljubljani. V obdobju, ko športni direktor NK Maribor Marko Šuler še išče najprimernejšega kandidata za novega trenerja vijolic, se je na nogometni borzi prostih trenerjev znašel Savo Milošević.

Eden od največjih nogometnih zvezdnikov, kar jih je kdaj delovalo v slovenskem klubskem nogometu, je na položaju trenerja Olimpije vztrajal le štiri mesece. Srb se je ob prihodu v Ljubljano zavedal, da prihaja v nepredvidljivo okolje, v katerem si je Milan Mandarić kot predsednik zmajev zgradil status grobarja trenerjev. Menjal jih je kot po tekočem traku, le redke so bile sezone, ko je kateri izmed strategov zadržal odgovorni položaj od začetka do konca.

Prihod novih vlagateljev ekspresno prinesel spremembe

Savo Milošević je Olimpijo v domačem prvenstvu zapustil na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Milošević je postal trener Olimpije pred štirimi meseci. Oprijel se je zahtevnega procesa prevetritve kadra, prišel je skoraj ves nov napad, na vrata članske ekipe je potrkalo kar nekaj nadarjenih mladincev, najboljši strelec EP 2000, ki si je pred Olimpijo nabiral trenerske izkušnje pri beograjskem Partizanu, pa je ekipo po 12 krogih popeljal do tretjega mesta. Za vodilnim Koprom zaostaja štiri točke, v Evropi je po hudem boju (izvajanje kazenskih strelov) izločil malteško Birkirkaro, nato pa dobesedno brez izstreljenega naboja (brez strela v okvir vrat na obeh tekmah) izpadel proti portugalski Santa Clari.

Ko je prejšnji konec tedna ''junaško'' osvojil točko v Ljudskem vrtu, nadaljeval izjemen niz nepremagljivosti Olimpije na večnih derbijih v Mariboru, pri tem pa pogrešal v ekipi najboljša strelca (Mustafa Nukić in Almedin Ziljkić) ter najbolj navdihnjenega posameznika na zadnjih večnih derbijih Antonia Delameo Mlinarja, je bil deležen iskrenega aplavza navijačev zeleno-belih.

Njegova napoved, da bo igrala Olimpija vedno bolj povezano in brez opaznejših nihanj, se je počasi uresničevala. Ko pa je napočil reprezentančni premor, se je njegova služba znašla v težavah. Milan Mandarić je javno potrdil, da se obeta sprememba na vrhu zeleno-bele piramide, saj namerava 19. oktobra na skupščini predati žezlo v roke Nemcu Adamu Deliusu, nato pa po dobrih petih letih, v katerih je Olimpijo popeljal do petih lovorik (dva državna in trije pokalni naslovi), zapustiti zmajevo gnezdo.

Savo Milošević je zadnjič na prvenstveni tekmi vodil Olimpijo v Mariboru, 8. oktobra pa je v prijateljskem nastopu na Reki doživel z zmaji hud poraz (1:6). Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihod novih vlagateljev, ki še niso uradno prevzeli nadzora nad klubom, je zahteval hitre spremembe. V nedeljo zvečer, v enem od bolj nenavadnih in nespoštljivih terminov za objavo takšne novice, kot je konec sodelovanja z nekdanjim zvezdnikom evropskega in svetovnega nogometa, je Olimpija ostala brez Miloševića. Niz trenerskih menjav, pod katere se je podpisal Mandarić, je doživel še 17. dejanje!

Katastrofa Ljubljančanov na Reki

Milan Anđelković, nekdanji branilec Olimpije, bi lahko v nedeljo vodil zmaje proti Taboru in se pomeril proti svojemu nekdanjemu trenerju Dušanu Kosiću. Foto: Vid Ponikvar Srbski mediji so iskali razloge, zakaj so Ljubljančani končali sodelovanje z 48-letnim Srbom, ta je pred derbijem z Mariborom vztrajno pojasnjeval, da ga v življenju po tako bogati nogometni karieri ne more prav nič presenetiti, hkrati pa dodal, da bi o svojem statusu raje govoril po tekmi. Tudi po remiju o tem še ni hotel govoriti, dober teden pozneje pa je spregovoril kar klub sam in s kratko objavo v nedeljo zvečer razkril, da je Olimpija znova ostala brez trenerja, začasno pa jo bo vodil Milan Anđelković.

Srbi so kot enega izmed razlogov navedli tudi visok poraz, pravcato katastrofo, ki si jo je Olimpija brez reprezentantov (te je pogrešala tudi Rijeka) privoščila na Reki. Na kultni Kantridi je izgubila kar z 1:6, najbolj pa jo je spravljal ob živce nekdanji švicarski reprezentant Josip Drmić. Mrežo Ljubljančanov je zatresel tudi slovenski legionar Haris Vučkić. To je bil najvišji poraz Miloševićeve Olimpije. Takega si je privoščil 26. junija na pripravah proti moskovskemu Lokomotivu, a je takrat šele spoznaval varovance.

Na Reki jih je dobro poznal, a se zmajem ni godilo prav nič prijetnega. ''Dan po katastrofi na Reki je ostal brez službe,'' tako danes poroča srbski Blic Sport in dodaja, da je na slovo Miloševića zagotovo vplival tudi napovedan odhod Mandarića. ''Debakel na Reki je bil kaplja čez rob,'' dodaja srbski Kurir in poroča, kako bo novi (stari) trener Olimpije Dino Skender. RTS poroča, da Milošević ni prepričal vodstva s svojimi rezultati.

Rudonja navezan na Skenderja

Dino Skender je po jesenskem delu sezone 2020/21 prepustil Olimpijo na drugem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Prihodnji športni direktor Mladen Rudonja, ki se tako po slabem letu vrača v Stožice, bo tako izbral novega strokovnjaka. Če se bo vrnil mladi hrvaški strateg Dino Skender, kar ne bi bilo nič nenavadnega, saj je Primorec s Slavoncem (in njegovim bratom) tesno sodeloval že v prejšnji sezoni, vse do uvodnega treninga v letu 2021, bo Olimpija dočakala že tretjega trenerskega povratnika po letu 2015.

V obdobju, ki ga je zaznamovala nepredvidljivost prvega moža Mandarića, so v različnih časovnih obdobjih zmaje vodili trije strategi. S tem ima največ izkušenj ''dežurni gasilec'' Safet Hadžić, dvakrat se je kot trener Olimpije preizkusil tudi Marijan Pušnik, preostali kandidati pa so bili na delu le enkrat.

Vrtiljak Slovencev, Srbov in slovenskih sosedov

V tem obdobju se je zgodilo kar 17 menjav. Največ je bilo Slovencev. Poleg že omenjenega Pušnika in Hadžića so Olimpijo vodili še Luka Elsner, Robert Pevnik in Goran Stanković, ta je prejšnjo sezono sklenil z osvojeno pokalno lovoriko, tudi zadnjo, kar jih je osvojila Olimpija.

Pri navijačih zelo priljubljeni klubski delavec Safet Hadžić je vodil Olimpijo v Mandarićevem obdobju ob kar treh različnih priložnostih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iz Srbije so prihajali štirje trenerji Olimpije (Marko Nikolić, Ilija Stolica, Aleksandar Linta in Savo Milošević), trije iz sosednje Hrvaške (Igor Bišćan, ki je pri navijačih pustil z naskokom najboljši vtis, Nikica Milenković, ki je po odstavitvi ''šefa'' Hadžića vodil le eno tekmo, ter Dino Skender), trenerja Olimpija pa sta bila po letu 2015 tudi Italijan (Rodolfo Vanoli) in Avstrijec (Zoran Barišić). Tako ni manjkalo sosedov, vse bolj pa diši po tem, da bo Olimpijo znova na treningih in tekmah vodil mladi hrvaški strateg Skender. Potem ko je v začetku leta zapustil Ljubljano, se je pojavljal v širšem izboru kandidatov za novega trenerja Kopra, sicer pa še čaka na novega delodajalca.

Ga bo dočakal še pred koncem tedna, ko čaka Olimpijo v nedeljo tekma 13. kroga? Takrat bo v Sežani gostoval Tabor, ki ga vodi Dušan Kosić, nekdanji trener Olimpije, ta se je v zadnjih letih večkrat pojavljal v kombinacijah za službo v Stožicah, a dogovora niso sklenili. Če se bo izšlo drugače, se bo tako Kosić v nedeljo meril proti Anđelkoviću, nekdanjemu varovancu iz obdobja, ko je še vodil zmaje …