Legendi slovenskega nogometa še verjameta v čudež

Pred slovensko nogometno izbrano vrsto je zelo pomembno srečanje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022. Slovenci se bodo danes v Ljudskem vrtu pomerili z Rusijo, ki ima trenutno šest točk več kot Slovenija, za izbrance Matjaža Keka pa v lovu za ohranitev upov za uvrstitev v Katar šteje le zmaga. O današnji tekmi, možnostih Slovenije in predstavah v kvalifikacijah smo se pogovarjali z nekdanjim slovenskim selektorjem Bojanom Prašnikarjem in nekdanjim reprezentantom Marinkom Galićem.

Izbrani Matjaža Keka so pred novim dnevom D v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Potem ko je Slovenija prvega prestala uspešno, z zmago na Malti, jo nocoj ob 20.45 v Ljudskem vrtu čaka še težji izziv v obliki Rusije. Z Rusijo ima Slovenija na šestih medsebojnih tekmah dve zmagi, tri poraze in remi. Še posebej odmevna zmaga je bila tista iz leta 2009, ko so Slovenci v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 na povratni tekmi z 1:0 ugnali svetovno velesilo in si zagotovili mesto med najboljšimi reprezentancami na svetu. Le zmaga pride v poštev tudi danes.

"S to zmago bi si podaljšali pozitivno razmišljanje za naprej," je dejal Bojan Prašnikar Foto: Reuters

"Za Slovenijo je v tem trenutku vsaka tekma odločilna, kajti zdaj veljajo le še zmage. Solidna igra na Malti je zagotovo spodbuda, na kateri je mogoče graditi. A pred reprezentanco je zdaj bistveno drugačen nasprotnik z večjim motivom, ciljem in znanjem. Slovenske nogometaše čaka velika in težka preizkušnja. Vsi živimo v upanju, da bi se zgodilo tisto, kar se je že, da premagamo Rusijo. S to zmago bi si tudi podaljšali pozitivno razmišljanje za naprej," je pred tekmo prepričan nekdanji slovenski selektor Bojan Prašnikar.

Po njegovo je možnosti za končni razplet še ogromno. "Če pogledamo proti zadnjemu ciklu, je Slovenija igrala zares slabo. Potem pa je tu ta zadnja tekma, ki je bila res dobra. Hitro se lahko stvar prevesi iz ene skrajnosti v drugo. V nogometu vedno obstajajo možnosti za dober rezultat, veliko je odvisno od dnevne forme. Ne ena ne druga reprezentanca pred tekmo nimata nekih bistvenih prednosti," je prepričan nekdanji trener Maribora in Olimpije.

Slovenija je na Malti zmagala s 4:0. Foto: Reuters

Slovenska izbrana vrsta je imela v teh kvalifikacijah težave predvsem z drugimi in tretjimi tekmami v kvalifikacijskih oknih. Po dobri predstavi na prvih srečanjih je sledil grozovit padec v igri in rezultatih. "Velika težava je, da Slovenija nima standardne ekipe. Veliko je menjav in rotacij, ki ustvarjajo težave iz tekme v tekmo. Pri večini ekip so postave že nekako neposredno določene, pri nas pa tega ni, zato smo se mučili pri vsaki stvari. Za to potrebuješ veliko energije, imamo pa ekipo, v kateri je tudi veliko mladih igralcev, pri katerih je velikokrat težaven klubski status, zato reprezentanca hitro zaide v kakšne težave," je prepričan Prašnikar.

Zlatko Zahović in Marinko Galić. Foto: Mediaspeed

Ob omembi tekme Slovenije in Rusije pa je v leto 2009 takoj poneslo tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Marinka Galića, člana slovenske nogometne zlate generacije, ki je Slovenijo zastopala tudi na svetovnem prvenstvu leta 2002. "Mislim, da je to zelo podobna situacija tisti iz leta 2009, ko je Slovenija prav tako igrala kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ekipo pa je tudi takrat vodil Matjaž Kek. V podobnem trenutku kot zdaj so bili takrat fantje tudi že skoraj v izgubljenem položaju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Takrat jim je uspelo zadevo povsem preobrniti, potem pa je v tistih dodatnih kvalifikacijah prišla tekma z Rusijo. Preostalo je zgodovina," se spominja danes 51-letni nekdanji nogometaš.

"Ne moremo reči, da so fantje te kvalifikacije odigrali ne vem kako briljantno. Igrali so približno tako kot takrat. Morda pa bo ta zmaga proti Malti fantom dala dodatni zagon, da premagajo še Ruse, ki po mojem mnenju niso toliko boljši od nas, kot to kaže rezultatska lestvica. Bolj se mi zdi težavno to, da Slovenci po mojem mnenju na vseh tekmah od sebe niso dali maksimuma. Morda je to naredilo odločilno razliko. Hrvati so že pred začetkom kvalifikacijah veljali za najboljšo ekipo, zato njihovo prvo mesto res ni presenečenje," je prepričan Galić.

Leta 2009 je Slovenijo na SP popeljal Zlatko Dedić. Bo Ljudski vrt danes slavil novega junaka, ki bo podaljšal upe na uvrstitev Slovenije na SP? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ta verjame, da bi bil pozitiven rezultat tudi v primeru končnega neuspeha, torej če se ne bi uvrstili na SP, dober izkupiček. "Treba je iti korak za korakom. Scenarijev je še veliko in mogoče je prav vse. Nenazadnje tudi če našim fantom ne uspe. Če bodo naši na teh zadnjih tekmah dali vse od sebe, potem jim nimamo kaj očitati. Morda bi to pomenilo tudi neko upanje za naslednje kvalifikacije," je prepričan nekdanji član Dinama in Maribora.

Slovenija je po njegovo preveč točk izgubila na tekmah z "malimi" nasprotniki. "Tisto gostovanje na Cipru je bilo res slabo. Tudi Rusija ni več takšna velesila, kot je bila včasih. Absolutno so premagljivi. Dokler je upanje, obstaja tudi možnost za čudež. Pri nas smo bili temu že priča. Dvakrat smo igrali na svetovnih prvenstvih, enkrat na evropskih, pa Maribor je igral v ligi prvakov, tako da mogoče je prav vse. Vsaka uvrstitev na tekmovanje takšnega kova je pravi čudež. Držim pesti, da fantje najprej strejo Ruse, potem pa bomo videli, kako naprej," je sklenil Galić.

Slovenijo po današnji tekmi z Rusijo do konca kvalifikacij čakata še gostovanje na Slovaškem 11. novembra in domač obračun s Ciprom 14. novembra.

Preberite še: